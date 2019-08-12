Memur zammında son dakika gelişme! Hükümet ile Türk-İş zam oranlarında uzlaştı

Hükumet ile işçi temsileri arasındaki zam pazarlığında yeni gelişme yaşandı. Tarafların temsilcileri bugün bir kez daha bir araya geldi. Taraflar işçiye yapılacak zam konusunda anlaşma sağladı. Buna göre kamu işçilerine 2020 yılı için yüzde 8+4 zam ve 150 TL seyyanen zam yapılması kararı alındı.

Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü kapsamında, hükümet ile Türk-İş arasında 19 Haziran'da başlayan pazarlık sürecinde sona gelindi.

Taraflar arasında varılan anlaşma gereği kamu işçilerine 2020 için yüzde 8+4 zam ve 150 TL seyyanen zam yapılması öngörüldü.

Hükümet son olarak ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif etmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında saat 16.00'da gerçekleşen toplantıda, tarafların zam konusunda anlaşıp, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nü imzaladı..

ZAM NE KADAR OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. (1) Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Bakan Selçuk açıklamasında "Yaptığımız görüşmelerle yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren süreçleri işleterek, değerlendirmelerimiz neticesinde ortak bir karara vardık." ifadelerini kullandı. Selçuk, "Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak." dedi.

İŞTE BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI

Emeğe ve alın terine verdiğimiz temel insan odaklı oldu. Emeğe olan saygımız devam edecek. Alın terini kutsal atfeden bir geleneğin temsilcileriyiz. İşçimizin emeğini koruyan asgari ücreti bu sene işçi ve işverenlerimizin ortak uzlaşısıyla 2 bin 20 TL'ye kadar çıkardık. Taşerona kadro sorununu da hamdolsun yine biz çözdük. Sendikalaşma konusunda da hükümetlerimiz döneminde de büyük ilerlemeler kaydettik. Sendikalaşma oranımızı yüzde 9'lardan yüzde 14'lere ulaştırdık. Protokol kapsamında 3 bin 500 TL'nin altında ücret altında işçilerimize 150 TL iyileştirme yapıyoruz. Yaptığımız görüşmeler neticesinde 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 4 oranında zam yapılması için uzlaştık. İşçilerimiz enflasyon farkı zammı da almıştı. 2019-2020 sözleşmemiz bu güzel bayram gününde hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

TÜRK İŞ'İN TALEBİ

Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

"Sözleşmeyi bugün bitireceğimizi umut ediyorum"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Türk-İş İl Temsilciliğince Adapazarı ilçesindeki Demiryol-İş Sendikası eğitim salonunda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, bugün 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü için masaya oturacaklarını belirterek, "Sözleşmeyi ya bugün bitireceğiz, bugün bitiremezsek bir daha 6 ay bitiremeyiz. Bugün saat 16.30'da bitireceğimizi umut ediyorum. Arkadaşlarımın hepsi Ankara'da. Tahmin ediyorum 16.30'a doğru sözleşme masasına otururuz. Ana maddelerin tamamına yakınını hallettik, bir iki pürüzümüz kaldı. Umut ediyorum bugün inşallah biter. 200 bin işçiye onun ailesine, 1 milyona, sözleşmeyle ilgili hayırlı haber vereceğimizi umut ediyorum." diye konuştu.

"Demiryol-İş Genel Başkanlığından ayrılıyorum"

20 yıldır Demiryol-İş Genel Başkanlığını yaptığını belirten Atalay, şunları kaydetti:

"51 senelik Demiryolcuyum. Şimdi ben 1 milyon 112 bin üyesi olan bir konfederasyonun genel başkanıyım. Cenab-ı Allah'a hamdediyorum. Türk-İş Başkanlığım devam ettiği sürece Demiryol işçilerine hizmet etmeye devam edeceğim. İşçiyi hiç satmadım, ülkemi hiç satmadım Allah şahidimdir. Yanlış yaptım mı? Yaptım. Yapamadığım dönemler oldu ama hep işçiden, fakirden, ülkemden yana oldum. Demiryol-İş Genel Başkanlığından ayrılıyorum, haftaya aday olmayacağım Allah nasip ederse. Hakkınızı helal edin. Ben hakkımı helal ediyorum, hepinizden Allah razı olsun."

Atalay, "Ben Türkiye'deki bütün işçilerin, yoksulların, fakirlerin başkanıyım." ifadesini kullandı.

Bayramlaşma programına, Tes-İş Genel Başkanı Ersin Akma, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.

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