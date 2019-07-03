Son dakika... Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,81 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 5,01, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8,09 yükseldi.

TÜFE, haziranda mayıs ayına göre yüzde 0,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de mayısa göre yüzde 0,09, Haziran 2018'e kıyasla da yüzde 25,04 arttı.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlenmişti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %1,65 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57 ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollü içecekler ve tütün %19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler %19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,19 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,89 artış gerçekleşti.

Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

AA