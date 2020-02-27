Son dakika haberi: Yeni İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklama

İmar Barışı hakkında son dakika haberi geldi. Bakan Kurum milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren uygulama ile ilgili yeni bir sürecin söz konusu olmadığını söyledi.

YAPI KAYIT BELGESİ AÇIKLAMASI

Bakan Kurum, "Gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Her işte olduğu gibi bu süreci de hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık çerçevesinde yönetecek adımlar attık. Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil" dedi.