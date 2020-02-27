Son dakika haberi: Yeni İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklama
Türkiye'de milyonlarca kaçak ve iskansız yapıya çözüm getiren İmar Barışı uygulaması geçtiğimiz yıl sona ermişti. Rekor sayıda başvurunun geldiği uygulamayla vatandaşların problemleri çözülürken yeni bir imar barışı sürecinin başlayıp, başlamayacağı da merak konusu olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Kurum yeni bir sürecin söz konusu olmadığını belirtti.
İmar Barışı hakkında son dakika haberi geldi. Bakan Kurum milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren uygulama ile ilgili yeni bir sürecin söz konusu olmadığını söyledi.
YAPI KAYIT BELGESİ AÇIKLAMASI
Bakan Kurum, "Gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Her işte olduğu gibi bu süreci de hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık çerçevesinde yönetecek adımlar attık. Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil" dedi.