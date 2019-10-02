02 Ekim 2019 Çarşamba 10:14:42 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:16:38
Son Dakika Haberi: Motorine 14 kuruş indirim geliyor
Motorine bu gece yarısından itibaren 14 kuruş indirim geliyor. 7'si pompaya 7'si ÖTV'ye geliyor.
Yurt dışındaki ürün fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklı motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim geliyor.
Söz konusu indirimin 7 kuruşu ÖTV’ye 7 kuruşu ise pompaya yansıyacak.
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