03 Ekim 2019 Perşembe 16:21:18 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:43:55
Son Dakika Haberi... Bakan Dönmez: Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor" açıklamasında bulundu
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.
Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.
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