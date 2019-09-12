Son Dakika... Faiz indirimi sonrası dolar ve euro düşüşe geçti!

Merkez Bankası'nın politika faizini 325 bazpuan düşürerek yüzde 16.5'e çekmesi ardından dolar yüzde 1.23 düştü, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.55 artışla 102 bin 478 puana yükseldi.

Faiz kararı sonrasında:

- dolar en düşük 5.6768 lira ve en yüksek 5.7691 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2663 lira ve en yüksek 6.3614 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0010 lira ve en yüksek 7.1177 lirayı gördükten sonra 7.01 – 7.02 lira aralığında işlem görüyor.

BİST Bankacılık Endeksi, faiz kararı sonrasında yüzde 1.65 artışla 147 bin 100 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.65 düşüşle yüzde 15.49'a ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.42 düşüşle yüzde 15.28'e geriledi.