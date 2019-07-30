30 Temmuz 2019 Salı 18:41:49 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 18:54:53
Bakan Selçuk: Kamu işçisinin zam pazarlığı inşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Kamu işçisinin zam pazarlığı) İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "(Kamu işçisinin zam pazarlığı) İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." dedi.
AA
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