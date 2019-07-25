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25 Temmuz 2019 Perşembe 16:38:51 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:53:19

Son Dakika: Bakan Dönmez'den doğal gaz çalışmalarını hızlandırma talimatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin dört bir yanına doğal gazı ulaştırma ve bu rahatlıktan vatandaşların faydalanmasını sağlamanın kendilerinin teknik olduğu kadar sosyal bir görevi de sayıldığını belirterek, "Bu nedenle 2020-2023 arası doğal gaz arzı sağlanacak yerleşim yerlerinin de bir an önce gaz arzına hazır hale getirilmesi için ilgili kurumlara çalışmalarını daha da hızlandırmalarını söyledik." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, doğal gaz dağıtım şirket yetkilileri, BOTAŞ ve bakanlık üst düzey yetkililerinin katıldığı "2019 Doğalgaz Genişleme Yatırım Gerçekleşmesi ve 2020-2022 Yılları Doğalgaz Genişleme Yatırım Planlaması Toplantısı"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz arz güvenliğinin teminat altına alınması için en önem verdikleri hususların başında güçlü bir doğal gaz altyapısının kurulması olduğunu vurguladı.

Bu yıl doğal gazda tüm zamanların pik tüketim rekorununun herhangi bir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşılamalarının bu yönde attıkları adımların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Dönmez, "Doğal gaz depolama kapasitemizin 10 milyar metreküpe çıkarılması için hem özel hem de kamu ayağında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan gazı sisteme kısa sürede tedarik edebilen FSRU ve LNG projelerimizle de arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandırdık. Türkiye’nin doğal gaz altyapısı o denli güçlü ki artık arz güvenliği sıkıntımız yoktur diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, doğal gazın yaygınlaştırılmasında da 2018'in tarihi bir yıl olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle Türkiye’nin 81 şehrinin tamamına doğal gazı ulaştırdık. Şimdi hedefimiz ilçe merkezlerimiz başta olmak üzere diğer yerleşim yerlerine de doğal gazın ulaşmasını sağlamak. 2019 yılında belirlediğimiz hedeflere ulaşması için ilgili kurum ve kuruluşlarla değerlendirme toplantıları yaparak gelinen son durum hakkında sürekli bilgi alıyoruz. Bu hafta yaptığımız son toplantıda 2019 yılı için belirlediğimiz genişleme ve ilerleme projelerinin planladığımız şekilde sürmesi için taraflara gerekli talimatları verdik. Türkiye’nin dört bir yanına doğal gazı ulaştırmak, bu rahatlıktan vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlamak bizim teknik olduğu kadar sosyal bir görevimiz de. Gittiğimiz bütün şehirlerde vatandaşlarımızdan bu yönde yoğun talepler alıyoruz. Bu nedenle 2020-2023 arası doğal gaz arzı sağlanacak yerleşim yerlerinin de bir an önce gaz arzına hazır hale getirilmesi için ilgili kurumlara çalışmalarını daha da hızlandırmalarını söyledik. İnşallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır bir şekilde teknik ve ekonomik şartları yatırım kapsamına uygun olan ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu noktada yerel yönetimlerin de bu yatırımlara katkı ve kolaylık sağlaması büyük önem arz etmektedir."

Açıklamada, Doğal Gaz İthalatçıları Derneği Başkanı Mithat Bülent Özmen ve beraberindeki heyeti de kabul ettiği belirtilen Dönmez, Türkiye’nin kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğini artırmak için önemli adımlar attığına işaret etti.

Bakan Dönmez, Türkiye’yi enerjinin sadece transfer edildiği değil, aynı zamanda fiyatlandırılmasının yapıldığı, pazarın gelişimine yön veren, serbest piyasa şartları içerisinde alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, gelişmiş enerji altyapısına sahip, gerçek bir enerji merkezi haline getireceklerini de bildirdi.

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