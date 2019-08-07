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07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:15:59 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18:31

Son Dakika... Bakan Albayrak: Seracılıkta kredi tutarı 1.9 milyar TL'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Seracılık Finansman Paketi ile üreticilere 1.9 milyar TL kredi kullandırıldığını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Seracılık Finansman Paketi ile üreticilere 1.9 milyar TL kredi kullandırıldığını açıkladı.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığı ile devreye aldığımız Seracılık Finansman Paketi ile üreticilerimize sağlanan kredi tutarı 1,9 milyar TL’ye ulaştı. Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın, seralarda yapılan tarımsal üretimin artırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan seracılık kredi paketini ilk çeyrekte uygulamaya aldığı hatırlatıldı.

Buna göre, Seracılık Kredi Paketi kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticinin 1,9 milyar liralık kredi talebinin karşılandığı, kredi hacminin yıl sonuna kadar 2,5 milyar liraya ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi.

Şubat-temmuzda kullandırılan kredi miktarının seracılık konusunda geçmiş üç yılın aynı döneminde kullandırılan ortalama kredinin yaklaşık 3 katına ulaştığı aktarılırken, paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Ankara, Konya, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Kayseri toplam yatırımlardan yaklaşık yüzde 35 pay aldı. Bu yatırımlarla, seracılığın ülke sathına yaygınlaştırılması stratejisi açısından önemli adımlar atıldı." ifadeleri yer aldı.

ÖRTÜALTI TESİSLER 16 BİN DÖNÜMÜ AŞTI

Yatırımı finanse edilen örtüaltı tesislerinin büyüklüğünün 16 bin dönümü aştığı kaydedilirken, söz konusu tesislerde en çok yetiştirilecek ürünlerin domates, muz ve biber olacağı; domates üretimine yüzde 5, muz üretimine yüzde 15, biber üretimine yüzde 2 katkı sağlanacağı öngörüldüğü vurgulandı.

Gıda fiyatlarında yaşanan mevsimsel dalgalanmaların azaltılmasına katkı sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"Ziraat Bankası, iklim değişikliklerinin tarımsal üretime olan etkilerinin azaltılması, tarımsal ürünlerde arz talep ve fiyat dengesinin sağlanması, ürünlerin üreticiden tüketiciye daha kolay ve düşük maliyetle ulaştırılması açısından seracılığın teknik ve ekonomik olarak yapılabileceği tüm bölgelere yaygınlaştırılmasını stratejik bir alan olarak görmektedir. Ziraat Bankası diğer alanlarda olduğu gibi seracılık konusunda da ülke tarımını desteklemeye devam edecektir."

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