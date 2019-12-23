23 Aralık 2019 Pazartesi 00:16:57 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 00:32:34
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı
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