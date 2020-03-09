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09 Mart 2020 Pazartesi 13:22:26 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 13:22:59

Solar İstanbul 2020 için geri sayım başladı

Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı, 11 Mart'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Güneş enerjisi sektörünün temsilcilerini bir araya getirecek Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı (Solar İstanbul 2020), 11 Mart'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle TG Expo Uluslararası Fuarcılık, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu-Türkiye Bölümü (GÜNDER) ve Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) iş birliğiyle düzenlenen Solar İstanbul 2020, 11-13 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olacağı Solar İstanbul 2020, güneş enerjisinden elektrik üretmek isteyen üreticileri, ilgili kamu kuruluşlarını, yerel yönetimleri, sektörel derneklerini ve akademiyi bir araya getirecek.

Fuar, güneş paneli üreticilerinden elektrik depolama çözümlerine, elektrikli araba, otobüs ve drone'lardan enerji verimliliğine, akıllı finansman yöntemlerinden siber güvenlik sistemlerine kadar çok çeşitli katılımcı profillerinden öncü şirketleri aynı çatı altında toplayacak.

Güneş enerjisi sektöründeki son teknolojilerin sergileneceği fuarda, katılan şirket temsilcilerine "çatı uygulama eğitimleri" verilecek.

(AA)

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