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22 Ekim 2019 Salı 12:10:49 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 12:13:42

Soçi’den ne çıkar? Yatırımcı bu süreçte ne yapmalı?

Türkiye’nin teröristler çekmesi için ABD’ye verdiği müddet bu akşam sona eriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye’yi görüşmek üzere bugün Soçi’ye günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Stratejist Cüneyt Paksoy, Suriye’de yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisini 24 TV ekranlarında değerlendirdi. Aktif olarak yatırımcı olanların süreci çok dikkatli takip etmesini tavsiye eden Paksoy, "ABD’nin bölgeden çekilmesine bakılacak ama piyasa yaptırımların geri çekilmesini bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’nin teröristleri çekme süreci bu akşam biterken ve Rusya’da bugün kritik bir zirve gerçekleşecek. Başkan Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeden çıkacaklar merakla beklenirken Stratejist Cünety Paksoy, süreçle alakalı yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Aktif yatırımcıların gelişmeleri yakından izlemesini tavsiye eden Paksoy, “ Rusya’dan olumlu bir haber bekliyoruz. ABD’nin yaptırımları çekmesi, Halkbank konusunda da verilen sözlerin tutulmasıyla Türkiye ekonomisi olumlu bir sürece girer” dedi.

“PİYASALAR YAPTIRIMLARIN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYOR”

Yaptırımlar konusunda ABD’nin tamamen başa dönmesi gerektiğini belirten Paksoy, “ Bu durum ABD’nin Türkiye’ye karşı herhangi bir yaptırımının olmadığı durumdur” mesajı verdi. ABD’nin Halkbank aleyhine açtığı davayı gündeme getiren Paksoy, “Bunu devamlı pişirip pişirip önümüze getiriyorlar. Bunun da bitmesi lazım. Trump, bunun sözünü Cumhurbaşkanımıza verdi. Artık bu söz tutulsun” dedi. Piyasaların bunun gerginliğini yaşadığını belirten Paksoy, “Borsa’da yaşanan gidiş gelişler, piyasaların asıl beklentisinin ABD yaptırımlarının geri çekilmesi olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“BUNLAR OLUNCA PİYASA OLUMLU SÜRECE GİRER”

Rusya’dan gelecek olumlu bir haber, ABD’nin yaptırımlarını kaldırması ve Halkbank dosyasının tamamen ortadan kalkmasıyla ilgili pozitif senaryoyu değerlendiren Paksoy, “Kur tarafı hızlıca dengelenir, Borsa harekât öncesine geri döner ve Türkiye olumlu bir ekonomik sürece girer” dedi. Olumlu süreçte Merkez Bankası’nın elinin de rahatlayacağını dile getiren Paksoy, “Yıl sonuna kadar 200 baz puanlık faiz indirme alanı var, bunun 100 puanının bu ay gerçekleşeceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.

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