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11 Mart 2020 Çarşamba 14:38:40 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 14:39:39

SOCAR'ın yeni petrokimya yatırımı için ilk kazma 2021 başında vurulacak

STAR Rafineri Genel Müdürü İlter, "Değerlendirme ve mühendislik çalışmaları başladı. Yaklaşık 1,8 milyar dolarlık bir yatırım olacak. 2020 sonu 2021 başı gibi ilk kazmayı vururuz diye düşünüyoruz. Hedefimiz 2024 yılında tesisi tamamlamak." dedi.

SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafinerinin Genel Müdürü Mesut İlter, SOCAR'ın Türkiye'de yapacağı yeni petrokimya yatırımı için ilk kazmayı 2020 sonu 2021 başı gibi vurmayı düşündüklerini ve tesisi 2024 yılında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

İlter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi etkilemeye başladığını söyledi. 

Salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında hava yolu taşımacılığının geldiğini ifade eden İlter, şirketin önemli ürünlerinden jet yakıtında da hava yolu sektörünün talebinde azalma gözlendiğini bildirdi. İlter, "Ancak nisandan itibaren yaz aylarına kadar dünyanın bu sorunun üzerinden gelebileceğini düşünüyorum. Bizde de sezon yaz aylarıdır." dedi.

Petrol fiyatlarında yaşanan ani düşüşe işaret eden İlter, bu durumu sadece koronavirüs salgınına bağlamanın doğru olmadığını dile getirdi.

Fiyatların en çok üretim ve tüketimden etkilendiğini dile getiren İlter, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) zaman zaman koyduğu kotalarla üretim ve tüketim dengesini sağladığını, fiyatları belli bir mertebede tutmaya çalıştığını hatırlattı.

OPEC'in koyduğu kotanın uygulanma süresinin mart ayında sona erdiğini söyleyen İlter, "Marttan sonra ülkeler ya yeni bir anlaşma yapacaklar ya da serbest olacak ancak gördüğümüz kadarıyla bilhassa Rusya başta olmak üzere bazı ülkeler artık üretim kısıtlamasına gitmek istemediklerini söylüyorlar. Bu da petrol fiyatlarını ciddi şekilde etkileyecek." diye konuştu.

İlter, son 5 yılda ABD'nin dünyadaki en büyük petrol üreticileri arasına girdiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Kaya petrolüyle birlikte yılda yaklaşık 12 milyon varil petrol üretimi yapıyor. Bu, Suudi Arabistan'ın üretiminin üstünde ancak maliyetleri yüksek. Yaklaşık 50 dolar civarında. Düşüş oradaki sektörü de ciddi bir şekilde etkileyecek ama Türk ekonomisi olarak baktığımızda petrol fiyatlarının düşmesi ekonomimizi olumlu etkileyecek. Petrolün yüzde 90'ını döviz ödeyerek alıyoruz. Fiyatların düşmesi dış ticaret açığımızı olumlu etkileyecektir. Biz bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz."

"İkinci Petkim" 2024'te devreye alınacak

BP ile Türkiye'de yeni bir petrokimya yatırımı için SOCAR Türkiye'nin iş birliği yaptığını anımsatan İlter, kamuoyunda "İkinci Petkim" olarak bilinen bu tesisle ilgili gelinen son aşamaya ilişkin şunları kaydetti:

"Değerlendirme ve mühendislik çalışmaları başladı. Yaklaşık 1,8 milyar dolarlık bir yatırım olacak. SOCAR'ın tüm yatırımlarına baktığımızda Türkiye'nin dış ticaret dengesinde ithalatın fazla olduğu ürünler olduğunu görüyoruz. Bu yatırımın da temelinde o var. 2020 sonu 2021 başı gibi ilk kazmayı vururuz diye düşünüyoruz. Hedefimiz de 2024 yılında tesisi tamamlamak. Bu tesisle birlikte Türkiye'nin saf tereftalik asit (PTA) ithalatı sıfırlanacak. Bugün Türkiye'nin petrokimya ürünü ihtiyacının yaklaşık yüzde 18'ini Petkim karşılıyor. Bu yatırımla birlikte oran yüzde 40'lara çıkacak."

(AA)

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