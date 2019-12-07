Sivil havacılık 'drone' ile uçuşta

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, "drone" olarak bilinen insansız hava araçları (İHA) gözetlemeden keşfe, imha gibi askeri amaçlardan zirai ilaçlamaya, kamera çekiminden yangın söndürmeye kadar birçok alanda kullanılıyor.

Bu araçların dünya genelinde ulaştığı pazar değeri, kar amacı gütmeyen ABD merkezli bir organizasyon olan Hesaplama Teknoloji Endüstrisi Birliğinin (CompTIA) raporuna göre, geçen yıl yaklaşık 14,1 milyar doları buldu. Raporda, drone endüstrisi pazarının 2023 yılında yaklaşık 43 milyar dolara ulaşacağı belirtildi.

Kayıtlı İHA ve İHA pilotu sayısı arttı



Türkiye'de de "drone"ların hem sayıları hem de kullanımına izin verilen uçuş sahaları giderek artıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SGHM) 23 Şubat 2016'da aldığı karara göre, 500 gramdan ağır "drone"ların SGHM'ye kaydedilmesi gerekiyor. Bu araçların ticari amaçla kullanılabilmesi için de drone pilot lisansı gerekiyor. Bu ehliyet, SHGM tarafından yetkilendirilen uçuş okullarından temin edilebiliyor.

SGHM'den edinilen bilgiye göre, Türkiye'de kayıtlı sivil İHA sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 27 bin 423 iken, bu yıl 6 bin 179 araç daha eklendi. Böylece toplam kayıtlı İHA sayısı 33 bin 602'ye ulaştı.

Öte yandan, geçen yıl sonu itibarıyla kayıtlı sivil İHA pilotu sayısı 35 bin 284 iken, söz konusu rakam bu yıl 16 bin 389 yeni pilotun eklenmesiyle 51 bin 673'ü buldu.

Drone uçuş alanı artırılacak



SGHM tarafından ülke genelinde İHA uçuşlarının yapılabildiği serbest alanlar "yeşil alan" olarak kabul ediliyor. Türkiye'de 105 olan yeşil alan sayısının artırılması için SGHM tarafından İller İdaresi Genel Müdürlüğüne yazı gönderildi.

Yazıda, asayiş ve güvenlik yönünde tehdit unsuru yaratmayacak şekilde mümkün olduğu kadar fazla yeşil alan belirlenmesi ve yetkili mülki idare amirleri vasıtasıyla İHA Kayıt Sistemi'ne işlenmesi talep edildi.

Bu kapsamda ilçe bazında yetkili mülki idare amirlikleri de yeşil bölgelerin belirlenmesi için çalışmalara başladı. Mülki amirler tarafından SGHM'nin İHA Kayıt Sistemi'nde yeşil alan olarak tanımlanacak bölgeler, Genelkurmay Başkanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün onayıyla sistemde uçuşa uygun alanlar olarak yerini alacak.

Uygunluk bekleyen yeşil alanların kabulü durumunda Türkiye'de sivil İHA'lar için uçuşa izin verilen alanların en az yüzde 100 artması öngörülüyor.

(AA)