Şirketler için 'uzman havuzu' geliyor

AA muhabirinin, On Birinci Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgiye göre, sanayi politikasının kamu ve özel kesimin yakın iş birliği içinde etkin olarak takip edilip uygulanabileceği kurumsal yapıların oluşturulması amaçlanıyor.

Buna göre, kamu uygulamalarında yerli üretimin geliştirilmesi öncelik olacak. Özel sektör firmalarında büyüme ve kurumsallaşma geliştirilecek. İmalat sanayisinde ölçek ekonomisine uygun bir üretim yapısının oluşturulması sağlanacak ve KOBİ'lerin büyümelerinin önündeki engeller kaldırılacak.

Uzman havuzundan hizmet alanlara destek

Özel sektörün ve meslek kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için 5 yıllık dönemde nitelikli uzman havuzunun oluşturulması planlanırken, bu havuzdan nitelikli uzmanlık hizmeti alan işletmeler ve meslek kuruluşları desteklenecek.

Yönetim danışmanlığı sektörüne destek verilerek, bu alandaki yerli firmaların uluslararası seviyede faaliyet göstermesi sağlanacak. KOBİ'lerin devlet destekli olarak alacakları danışmanlık hizmetlerinde bu tür firmaları tercih etmesi önceliklendirilecek.

KOBİ'lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerine katkı sağlamak amacıyla Model Fabrika (KOBİ Yetkinlik Merkezi) Danışmanlık Destek Programı başlatılacak.



Firma birleşmelerine özel destek

Teknoloji transferi ve pazara hızlı ulaşmak için stratejik alanlarda uluslararası şirket satın alma hibe desteği mekanizması güçlendirilecek.

KOBİ'lerin kendi aralarında, büyük işletmelerle ve girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleriyle kuracakları kümelenme iş birliklerine destek sağlanacak. Bu kapsamda destek programları sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak uygulanacak.

İmalat sanayisindeki firmaların ölçek büyütmesine bağlı olarak mevzuatla getirilen ilave zorunlu yükümlülüklerin tamamı imalat sanayisinde ölçek büyütme hedefine uygunluk açısından gözden geçirilerek yeniden belirlenecek. Firmaların ölçek büyütmeleri halinde karşılaşacakları ilave istihdam yükleri hafifletilecek.

Firma birleşmelerine yönelik eşleştirme, nitelikli istihdam, danışmanlık desteklerini içeren yeni bir destek programı oluşturulacak.



Kalkınma ajanslarının destekleri yapılandırılacak

Kalkınma ajansları destekleri yeniden yapılandırılarak, kurumsallaşma, yenilik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, e-ticaret, dijital dönüşüm, dış ticaret ve yalın üretim, temiz üretim, enerji verimliliği ile endüstriyel simbiyoz gibi konulara öncelik verilecek.

Teknoparklarda yer alan şirketlerin ve teknoloji transfer ofislerinin kurumsal kapasiteleri artırılacak.

İmalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirme programı uygulanacak, sektörel ortak sorunlara çözüm getiren araştırma projelerine destek verilecek.

Oda ve borsalar tarafından üyelerine sunulan hizmetlere ilişkin hizmet standartları oluşturmaları sağlanacak, hesap verebilirlik ve şeffaflık mekanizmaları geliştirilecek.



Ulusal Sanayi Veri Master Planı hazırlanacak

Plan kapsamında, kamunun sanayi politikalarında kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik adımlar da atılacak. Bu kapsamda, imalat sanayisine yönelik politika oluşturma ve uygulama süreçleri etkinleştirilecek, sektörlerin sürdürülebilirliğine yönelik stratejik bir çerçeve oluşturulacak.

İmalat sanayisine ilişkin veriye dayalı analiz ve planların yapılması, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin düzenli izlenmesi amacıyla sektör ve firma düzeyinde toplanacak verilerin kapsamı, toplanma yöntemi ve analizine ilişkin Ulusal Sanayi Veri Master Planı hazırlanacak.

Sanayinin mevcut ve gelecek dönem üretim yapısında tedariki gerekli ve kritik görülen ham maddelerin belirlenmesi ve bunların arz güvenliğini sağlayacak politikaların uygulanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil tolum kuruluşlarının katılımlarıyla yönetişim mekanizması kurulacak.



AA