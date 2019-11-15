Şirket aracını özel işte kullanmak haklı fesih sayılacak

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü sonucuna vararak çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Daire, çalıştığı şirkete ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işlerinde kullandığı tespit edilen çalışanın iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine karar verdi.

(AA)