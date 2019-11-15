15 Kasım 2019 Cuma 09:38:49 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 09:41:11
Şirket aracını özel işte kullanmak haklı fesih sayılacak
Yargıtay, "şirket aracını özel işte kullanmayı" haklı fesih saydı.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü sonucuna vararak çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.
Daire, çalıştığı şirkete ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işlerinde kullandığı tespit edilen çalışanın iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine karar verdi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT