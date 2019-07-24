Sirena Marine’nin yeni amiral gemisi Sirena 88 suya indirildi

  • Bist 100
    -
  • Dolar
    -
  • Euro
    -
  • Altın
    -
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya'nın İdlib tavrı Astana sürecini çökertebilir Rusya'nın İdlib tavrı Astana sürecini çökertebilir
Sudan'ın zorlu yolu Sudan'ın zorlu yolu
Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi açıldı Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi açıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Sabrımız tükendi, mutabakata varılmazsa gereğini yapacağız Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Sabrımız tükendi, mutabakata varılmazsa gereğini yapacağız
Başkan Erdoğan Hakan Atilla ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan Hakan Atilla ile telefonda görüştü
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 BİLSEM sınav sonucu sorgulama! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 BİLSEM sınav sonucu sorgulama!
Kurbanlıklar görücüye çıktı! Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlıklar görücüye çıktı! Kurbanlık fiyatları ne kadar?
Düzcede sel felaketi: Selde kaybolan 2 çocuğun arama çalışmalarında son durum nedir? Düzcede sel felaketi: Selde kaybolan 2 çocuğun arama çalışmalarında son durum nedir?
Denizli'de yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yapan polislere tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Denizli'de yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yapan polislere tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?
ABD'deki kumpas davasından tahliye kararı verilen Hakan Atilla ailesine kavuştu! İşte karşılaşma anları... ABD'deki kumpas davasından tahliye kararı verilen Hakan Atilla ailesine kavuştu! İşte karşılaşma anları...
Düzce'de 25 dakikada 11 araca 'yaya geçidi' cezası kesildi Düzce'de 25 dakikada 11 araca 'yaya geçidi' cezası kesildi
İlk güneş yelkenli uydu, yelkenlerini açtı! İşte muhteşem anların videosu - İzle İlk güneş yelkenli uydu, yelkenlerini açtı! İşte muhteşem anların videosu - İzle
ABD'deki FETÖ Şebekesi! Şerif Ali Tekalan kimdir? ABD'deki FETÖ Şebekesi! Şerif Ali Tekalan kimdir?
Rusya: Güney Kore’ye pişmanlık açıklaması yapmadık Rusya: Güney Kore’ye pişmanlık açıklaması yapmadık
Bekçiler mahalleye güven verdi Bekçiler mahalleye güven verdi
Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, taraftarların sorularını cevapladı Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, taraftarların sorularını cevapladı
200 yıllık gömlek modaya yön verecek 200 yıllık gömlek modaya yön verecek
İran-ABD krizinde müzakere açıklaması! İran ABD krizinde son durum nedir? İran-ABD krizinde müzakere açıklaması! İran ABD krizinde son durum nedir?
Dopingli güreşçinin ikinci olimpiyat madalyası elinden alındı Dopingli güreşçinin ikinci olimpiyat madalyası elinden alındı
Göztepe'de Grillo dert oldu Göztepe'de Grillo dert oldu
Eskidikçe güzelleşen yapı 'Hapan kahvesi' Eskidikçe güzelleşen yapı 'Hapan kahvesi'
Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana maçının taktiğini çalıştı Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana maçının taktiğini çalıştı
Kariyerine 'solucan gübresi' ile yön verdi Kariyerine 'solucan gübresi' ile yön verdi
Memurların zam talebi belli oldu! Son dakika haberi: Memur-Sen toplu sözleşme refah payı zam oranı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak? Memurların zam talebi belli oldu! Son dakika haberi: Memur-Sen toplu sözleşme refah payı zam oranı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43:53

Sirena Marine’nin yeni amiral gemisi Sirena 88 suya indirildi

Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, üretimini RMK Marine’de gerçekleştirdiği yeni motoryat modeli Sirena 88’i Tuzla’da suya indirdi.

Yeni amiral gemisi Sirena 88 ile dünyanın tercih ettiği motoryat modellerine bir yenisini daha ekleyen Sirena Marine, İstanbul Tuzla’daki RMK Marine’de düzenlediği törenle yeni modelini suya indirdi.

Yeni amiral gemisi Sirena 88’in tanıtım töreninde konuşan Sirena Marine Üst Yöneticisi (CEO) İpek Kıraç, bugünlere çok uzun yollardan geçerek geldiklerini belirterek şirket çalışanlarına teşekkür etti.

Kıraç şunları söyledi:

"Sirena Marine olarak hatalar yaparak fakat o hatalardan öğrenerek, düşe kalka ve neticesinde gelişe gelişe bugünlere geldik. Her yönetici yaptığı işi takım işi olarak tanımlar ama bizimkisi bir aile işi. Biz bu markaları büyütürken kendimiz de onlarla birlikte büyüdük. Pozisyonlarımızı kendi içimizden yılların verdiği emekle doldurduk. Bugün denetim müdürümüz, proje müdürümüz, fabrika müdürümüz, pazarlama müdürümüz, satış müdürümüz her biri en aşağıdan başlayarak geldiler bulundukları noktaya. Yani anlayacağınız bizim için değil, bizimle çalıştılar...

Kendi şirketleri, kendi çocukları gibi çalıştılar. Sabah işe gitmek için kalkmadılar, kendi markalarını yaratmak için kalktılar. Çok ama çok zor günlerimiz oldu. Bu şirket için ne fedakarlıklarda bulunduğumuzu, ne kadar uykusuz kaldığımızı, bu şirketi hangi şartlar altında buraya getirdiğimizi biliyorum. Sizlerle çalışmaktan gurur duyuyorum."

"Beğenerek ve inanarak ürettik"

Törende yaptığı konuşmada, Sirena 88 ile artık farklı bir lige hazır olduklarını dile getiren Sirena Marine Direktörü Çağın Genç ise, Sirena markasının CE standardında üretilebilecek en büyük teknesini Sirena 88 ile ortaya koyduklarını söyledi.

Genç şöyle konuştu:

"Bu modelimizden daha büyükleri, farklı bir lig ve biz artık bu lige de hazırız. Bugüne kadar ürettiğimiz 400’ün üzerindeki tekne şu an dünyanın dört bir yanında yüzmekte. Sirena markalı yatlarımız uzun mesafe kat edebilen, verimli, hacimli ve çift karakterli formuyla pazarda büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Sirena 58 ve Sirena 64 modellerimizin her ikisinin de önümüzdeki yılın ortalarına kadar yapacağımız üretimini satmış bulunduğumuzu gururla söyleyebilirim. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz Sirena 88 de kardeşleriyle aynı karaktere sahip. Beğenerek ve inanarak ürettik. Müşterilerimizin de beğeneceğine inanıyoruz. Ayrıca bu vesileyle RMK Marine’deki hangarımızı da hizmete açtık. Burada artık 45 metreye kadar tekne üretebileceğiz. Bu bize, yeni bir lige adım atma yolunda büyük bir fırsat yaratacak."

"Ailemiz bugün dünya sularına 410’uncu teknesini indiriyor"

Sirena Yachts için yola çıktıklarını dile getiren Sirena Yachts Ürün Müdürü Tanıl Sürmeli de bundan yaklaşık beş yıl önce ilk motor yat markaları olan "Kolay olanı değil, CEO’muz İpek Kıraç’ın önderliğinde yüzde 100 yerli ve bize ait olan bir marka yaratmayı tercih ederek uzun ve bir o kadar da zor olan yolu seçtik. Ardından gelen müthiş bir emek ve özveriyle beraber Sirena Yacht şu an köklü rakipleri tarafından saygı duyulan bir marka haline geldi. Rakiplerini ve pazarı doğru analiz etmiş, müşterilerini iyi tanımış ve en önemlisi kendi potansiyelini ürüne en verimli şekilde aktarabilmiş bir organizasyon için tersi de düşünülemezdi. Ailemiz bugün dünya sularına 410’uncu teknesini indiriyor. Daha yolun başındayız. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Hep birlikte aha nice tekneler üreteceğiz." diye konuştu.

Sınıfının en geniş teknesi Sirena 88 

Suya indirme töreninde verilen bilgilere göre, lüks, performans ve eğlenceyi 30 metrelik bir tekne hacminde buluşturan Sirena 88, Sirena Marine'nin mükemmeliyetçi üretim kalitesini de gözler önüne seriyor.

Sirena Yachts'ın amiral gemisi Sirena 88, dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover'ın imzasını taşıyor.

Sınıfının en geniş teknesi olan Sirena 88, yükseltilmiş kaptan köşkü, 5 kamarası ve panoramik manzaraya sahip 1 ana kamarasıyla ile olağanüstü bir hacme sahip. Yerden tavanın yarısına kadar yükselen cam paneller kamaralara benzersiz bir aydınlık veriyor.

Ana güvertedeki yemek masasında 10 kişi ağırlanabiliyor, arka tarafındaki oturma grubu ise yine konuklarla zaman geçirmek için birebir. Ön güvertedeki güneşlenme alanı tekneyi lüks bir beach club'a dönüştürüyor. Kokteyl masası, yemek masası, barı ve opsiyonel jakuzisiyle Sirena 88'in flybridge'i ise başlı başına bir sosyalleşme alanı.

Sirena 88'in verimli ve güçlü performansının altında yüksek teknoloji var. Daha hafif bir gövde ve daha dengeli bir seyir için karbon fiber ile üretildi. Maksimum hızı 25 knot'a kadar çıkabilen Sirena 88'in, 9 knot'ta 2,430 deniz miline ulaşması hedefleniyor. Üstelik bu gücüne rağmen, bu boyda bir teknede rastlanamayacak bir sessizliğe de sahip.

Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan Kıraça Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk motoryat seri üreticisi Sirena Marine, motoryatta Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi Sirena Yachts, yelkenlide ise Euphoria ve Azuree olmak üzere üç markasını kendi know how’ıyla üretip dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam ediyor.

(AA)

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Sabrımız tükendi' açıklaması
Hakan Atilla Türkiye'de
Dünyaca ünlü banka tarih verdi: Dolar bitiyor!
İlk güneş yelkenli uydu, yelkenlerini açtı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Türkiye'nin S-400'leri Bulgaristan'da gündemi değiştirdi!
Bakanlık'tan 'mavi su' uyarısı: Onaysız ürünleri almayın
Tottenham Başkanı'ndan flaş Wanyama mesajı: G.Saray'a gönderebiliriz ama...
Bakan Soylu'dan Suriyeliler ile ilgili kritik açıklama!
Süreyya Yalçın'dan ekibine 100 bin liralık villa
Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni skandal! Terör örgütünün propagandasına katıldı
Şeyhin karısı kaçmıştı! Gündeme bomba gibi düştü
HDP ve DBP yöneticilerine PKK operasyonu
Babası Boris Johnson'ı anlattı
Avcı yeni "Visca"sını buldu! Beşiktaş bombayı patlatıyor!
Ekonomide kritik gelişme... 6 ayda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe çok sert mesajlar: Uzak durun!
Memur emeklisinin maaş farkı yarın hesapta
'Güçlenmemizi istemiyorlar'
Dünyanın takip ettiği krizde flaş gelişme! Geri adım attılar!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ