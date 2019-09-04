Simgelerin köprüsüne ödül yağdı

Adı, ayak açıklığı, kule yüksekliği farklı simgeleri temsil eden 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Tamamlandığında dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsünü de içerecek, 2022’de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Projesi ve Otoyolu Projesi, finansman yapısıyla da dünyanın gündeminde bulunuyor.

Sayılı projelerden

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore’den Daelim ve SK E&C şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Projesi, çoklu finansman yapısıyla dünyadaki sayılı projeler arasına girdi.

Başarı örneği

Yapım ve işletme olmak üzere toplam sözleşme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olan proje için 3 milyar euro’dan fazla yatırım yapılması bekleniyor. 10 farklı ülkeden toplam 25 banka ve finans kuruluşundan kredi sağlayan 1915 Çanakkale projesi aralarında PFI, Bonds&Loans, IJGlobal’in de olduğu dünyanın saygın kurumlarından 11 global finans ödülü kazandı.