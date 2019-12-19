Siirt'te 11.2 milyon varillik yeni bir petrol yatağı daha keşfedildi! Çalışmalar başlatıldı
Siirt'te devam eden petrol arama çalışmalarında 11.2 milyon varillik yeni bir petrol yatağı daha keşfedildi. Kurtalan ilçesindeki ARİ/TPO/K/M47-a1-1 no’lu arama ruhsat alanında bulunan patrol yatağı için çalışmalara hız verildi
Türkiye açık sularında doğalgaz arama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Türkiye sınırları içerisinde petrol arama çalışmalarına hız verdi.
Siirt’te petrol sahalarında 5 kuyudan, 2 bin 500 metre derinlikten günde yaklaşık 700 varil ham petrol çıkarılıyor.
Çıkarılan ham petrol, tankerlerle Batman TPAO’ya taşınıp burada işleniyor.
DEMİRKUYU SAHASINDA 11.2 MİLYON VARİLLİK PETROL BULUNDU
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki ARİ/TPO/K/M47-a1-1 no’lu arama ruhsat alanında, Demirkuyu-1 sahasında petrol arama çalışmaları başlatılmıştı.
Araştırmalar sonucu Demirkuyu-1 sahasında, 11.2 milyon varillik petrol yatağı keşfedildi.
(DHA)
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