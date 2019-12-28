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28 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 00:55:33

Sıfır konutta faiz % 0.79 indi

Hazine Bakanı Albayrak, ev alacaklara bir müjde daha verdi. Albayrak, kamu bankalarının, sıfır konutta faizi yüzde 0.79’a indireceğini söyledi.  Özelde faiz indiriminin yavaş ilerlediğini söyleyen Albayrak, Yeni yılda hızlanacaklar dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, “Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Şırnak İş Dünyası Buluşması” toplantısında yaptığı konuşmada, yılın son günlerinde Şırnak'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. “Değişim başlıyor” başlığı altında bir süreci başlattıklarını, bu kapsamda 11. il olan Şırnak'ı ziyaret ettiklerini anlatan Albayrak, şehir şehir gezerek KOBİ'ler, sanayiciler ve işadamlarıyla bir araya geldiklerini vurguladı.
TEKLİF BANKALARDAN GELDİ
Albayrak, Şırnak'a gelirken kamu bankalarıyla görüştüklerini aktararak, “Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak'tan verelim. Kamu bankalarımızla istişare ettik, konuştuk. Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden güzel bir mesajı da Şırnak'tan verelim. Onlardan geldi teklif, biz de 'Memnun oluruz' dedik. 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

ÖZELLER YAVAŞ GELİYOR

Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Albayrak, “Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler, faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyorlar. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar, 2020 yılında inşallah diyoruz” diye konuştu.

DENEMEDİKLERİ YOL KALMADI! EKONOMİYE SALDIRDILAR

Albayrak, “Denemedikleri yol kalmayınca bu kez ekonomi ile ülkemize operasyon çekmeye, hedeflerimizden, duruşumuzdan, istikametimizden bizi vazgeçirmeye çalıştılar. Ekonomik olarak ülkeyi büyük bir krize sürükleyip, bununla ülkemize istediklerini yaptıracaklarını zannediyorlar” dedi.

EN ZORU GERİDE BIRAKTIK

“Malum sınır ötesinde kurulmaya çalışılan terör koridoru. Fırat, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile nasıl bu operasyonlara karşı koyduysak, ekonomide de Türkiye'yi birilerinin boyunduruğu altında, köle etmeye çalışanlara da izin vermedik" diyen Albayrak, "Hamdolsun o zor günler geride kaldı. Bu yıl dünyada ticaret savaşları yaşanmasına, en önemli ticaret partnerimiz Avrupa daralmasına, çok büyük sıkıntılı bir yılı geride bırakmasına rağmen, iki seçim yaşanmasına, sınır ötesi operasyonlara, tehditlere, şantajlara twetlere, kur saldırılarına rağmen ekonominin her alanında tüm bu süreçleri yıkılmadan, kırılmadan, dökülmeden geride bıraktık” değerlendirmesinde bulundu.

2020’DE DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

Albayrak, ekonomide geçen yıla oranla sağlanan gelişmeye değinerek, şunları söyledi: “İnşallah 2020, enflasyonda çok daha güçlü iyileşmeleri, daha düşük oranları ve faizleri göreceğimiz bir yıl olacak. 2020 için ortaya koyduğumuz hedef yüzde 8,5. İnşallah bunun da altında bir performansla 2020'de çok daha başarılı bir yıl yaşayacağız. Tabii enflasyonla mücadelede bu başarı sürecini şahit olduğumuzun ötesinde faizlerde gördük.”

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