Şifalı çayın kilosu 4 bin TL
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 5 yıldır üreticiler tarafından beyaz çay toplanıyor.
‘Beyaz iksir’ olarak da anılan söz konusu çay türünün, yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, cilt sağlığından aşırı yağ üretimine, kötü kanser hücrelerinin oluşmasını engellemesinden bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesine kadar birçok faydası olduğu belirtiliyor. Üretimi az olan şifa kaynağı ürün bu sebeple gramlar halinde satılıyor. ÇAYKUR, 'İmparatorların Çayı' olarak adlandırılan beyaz iksiri 20 gramlık şişelerde 80 TL'den satıyor. Beyaz çayın kilogram fiyatı ise 4 bin TL'yi buluyor.
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