Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı Ankara'da gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'na, 20-21 Kasım'da Congresium Ankara ev sahipliği yapacak.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından açılışı yapılacak konferans, 2 gün boyunca siber güvenlik sektöründe yer alan yerli, yabancı katılımcıları, firmaları, kamu ve akademi temsilcilerini bir araya getirecek.

Sektörün önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı konferansın bu yılki teması "Siber Güvenlikte Küresel Oyuncu Nasıl Olunur?" şeklinde belirlendi.

Küresel Siber Güvenliğe Bakış, Uluslararası Firmalarla İş Birliği, Global Pazara Ulaşım Yolları gibi başlıkların yer alacağı konferansta, ayrıca Dijital Çağda Siber Savaşlar, Silah Sistemlerindeki Siber Güvenlik, Siber Güvenlik Teknolojilerindeki Yol Haritası gibi konular da uluslararası siber güvenlik uzmanları tarafından masaya yatırılacak. Siber güvenlik sektöründeki kadınları bir araya getiren panelin de yer alacağı konferansta, 2 ülke ile de iş birliği anlaşmaları imzalanacak.

Türkiye'yi siber güvenlik alanında cazibe merkezi haline getirme amacıyla düzenlenen organizasyonda, milli ve yerli siber güvenlik ürün, hizmetlerinin tanıtımı amacıyla kümelenme üyesi firmaların stantları da yer alacak. 20-21 Kasım'da Congresium Ankara 'da düzenlenecek 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın, iki gün boyunca 1000’in üzerinde katılımcıyı ağırlaması bekleniyor.

(AA)