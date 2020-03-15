SGK'dan emeklileri sevindirecek karar!

Corona virüsün Türkiye'de de orya çıkmasının ardından önlemler art arda geliyor. Bunlardan biri de emekli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik.



Tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği açıklandı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında, özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi.

EMEKLİLER İSTERSE MAAŞLARINI EVDEN ALACAK



Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet’ten yapılabiliyor. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde ise maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.