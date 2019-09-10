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10 Eylül 2019 Salı 11:15:25 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 11:19:17

SGK taksidini aksatanlara yeni fırsat

STAR gazetesi yazarı Resul Kurt bugünkü köşesinde SGK'ya borcu olanları ilgilendiren bir yazı kaleme aldı. Resul Kurt, taksitini aksatanların yararlanabileceği fırsatın detaylarını yazdı.

Resul Kurt'un yazısının bir bölümü şöyle:

7143 Sayılı Kanun’la SGK borçları yapılandırılması talebinde bulunan işverenlerin ödeme planları belirlenmişti.

SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin hükümlere göre; yapılandırmaya ilişkin ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmemesi halinde yapılandırmanın bozulacağı hükme bağlanmıştı.

Ancak, son dönemlerde döviz kurunda ve faiz oranlarında yaşanan manipülasyona bağlı olarak yaşanan ekonomik gelişmelere ve daralmaya bağlı olarak birçok işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerini ödeme sıkıntısı çektikleri ve taksit ödemelerini aksattıkları görülmektedir.

Taksitini aksatanın yapılandırması bozuluyor

İlk iki taksitin ödenmesi halinde ise kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma devam etmektedir.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırma hakkı kaybedilmektedir.

SGK borçlarını 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandıran işverenlerin değişik nedenlerden dolayı yapılandırma taksitlerini aksattığı veya yapılandırmalarını bozduğu SGK kayıtlarından anlaşılmış olup, bu bağlamda bir ödeme kolaylığı ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Yapılandırması bozulan bu işverenlerin yapılandırmalarının devamı için talep etmeleri halinde aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek işlem yapılması SGK yönetimi tarafından uygun görülmüştür. Buna ilişkin olarak 04/09/2019 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ‘Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması’ hakkında genel yazı yayınlanmıştır.

Cari ay primlerinin yapılandırmaya aktarılması

Buna göre, SGK müdürlüğü tarafından aktarılacak cari ay primleri nedeniyle,

-Cari ay primlerinden dolayı yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda işverenlerce zor durum belgesi verilecek,

-Cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde; bu aylarda yararlanılan teşvikler ile cari ay primlerinin aktarma yapıldığı yılda yeni tescil edilmiş işyerleri için asgari ücret desteklerinin de iptal edileceği işverenlere bildirilecek.

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