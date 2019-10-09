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09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:16:01

Seyahat devleri İstanbul'da buluştu

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, seyahat endüstrisinin liderlerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Dünyanın önde gelen iş seyahati etkinliklerinden “Turkish Airlines Corporate Club Conference”a dördüncü yılında da ev sahipliği yapan Türk Hava Yolları, seyahat endüstrisinin liderlerini İstanbul'da ağırladı.  İstanbul Havalimanı ile yeni bir döneme giren THY, 75 ülkeden 1200'ün üzerinde seyahat profesyonelini, “Turkish Airlines Corporate Club'ın 10. Yılı” temalı konferans için buluşturdu. 

DÜNYANIN BULUŞMA NOKTASI 

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı tarafından açılışı yapılan konferansa, BBC Hard Talk'ın sunucusu Aaron Heslehurst moderatörlük etti.  Aycı, “Türk Hava Yolları kurumsal müşterilerine sunduğu ürünlerini, servislerini ve operasyonlarını büyütmeye devam ederken, yeni evi İstanbul Havalimanı'nın sunduğu fırsatları da memnuniyetle karşılamakta. Misafirlerimize üstün bir seyahat deneyimi sunmaya hazırız ve kendilerini 'Dünyanın Buluşma Noktası'ndaki yolculuğumuza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Uçuş rekoru

Uçakla seyahat edenlerin sayısı, ocak-eylül döneminde 161 milyonu aştı. Sadece İstanbul Havalimanı’nda 35 milyon 574 bin 890 yolcuya hizmet verildi. Turizm havalimanlarından ise, Antalya ise 9 ayda 25 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

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