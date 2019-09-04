Set Kurumsal Hizmetler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Sekman: Yemek kartı uygulaması küçük esnafı koruyor

Set Kurumsal Hizmetler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hülya Sekman, yemek kartı uygulamasının Türkiye'de 3 milyon kullanıcısı olduğunu belirterek, "Şirketler için en önemli avantajının yüzde 100 vergi muafiyeti olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, yemek kartı uygulaması ile operasyonel yükler de hafifliyor. 450 bin kart (Setcard) kullanıcımız, yemek kartlarını kullanarak piyasada ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor ve bu uygulama küçük esnafı da koruyor." dedi.

Sekman, AA muhabirinin yemek kartı sektörü ve sektördeki değişime ilişkin sorularını yanıtladı.

2001 yılından beri Setcard olarak sektörde faaliyetlerini yürüttüklerini kaydeden Sekman, firmanın yemek kartı sektöründeki payının yüzde 18 olduğunu söyledi.

Yemek kartı sektörünün her yıl ortalama yüzde 5 ile 8 arasında büyüdüğüne dikkat çeken Sekman, "Yeni kurulan şirket sayısı ve aktif olarak faaliyet gösteren şirketlerin personel sayısındaki artış ve azalış bu oranı belirler. Şirketlerin vergi muafiyeti ile ilgili avantajların farkına varması ve yemek kartı uygulamasına geçmesi de yemek kartı kullanıcı sayısını artıran önemli faktörlerdendir." diye konuştu.

3 milyon kullanıcı hizmet alıyor



Yemek kartı uygulamasının Türkiye'de 3 milyon kullanıcısı olduğunu ifade eden Sekman şunları kaydetti:

"Şirketler için en önemli avantajının yüzde 100 vergi muafiyeti olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, yemek kartı uygulaması ile operasyonel yükleri de hafifliyor. Çalışanlara alternatif tüketim imkanı sağlanmış oluyor. Dışarıda küçük esnafa çok ciddi faydaları oluyor. 450 bin kart kullanıcımız, yemek kartlarını kullanarak piyasada ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor ve bu uygulama küçük esnafı da koruyor.

Vergiden muaf olunabilecek günlük kanuni limit personel başına 20.52 Türk Lirası olmakla birlikte firmaya ve lokasyona göre firmaların günlük harcama limitleri değişkenlik gösteriyor. Harcırah uygulamasında ise günlük limit yoktur. Bu sebeple şirketler seyahat yemek giderlerinin tamamını Setcard’a yükleyebiliyorlar. Ayrıca konuk ağırlama giderlerini de Setcard ile ödeyerek avantajlardan faydalanabiliyorlar."

Yemek kartı uygulaması çalışanlara en başta geniş üye ağı ile seçme özürlüğü sunulduğunu belirten Sekman, "Setcard Kartsız ödeme imkanı ile müşterilerinin karta olan bağımlılığını ortadan kaldırmıştır. Sanal kart uygulaması sayesinde de ödeme sistemini çok hızlı ve pratik bir yapıya kavuşturmuştur. Sanal kart ile kartın kaybolmasına bağlı riskler ortadan kalkarken, müşterilerin yeni kart üretim ve teslimat sürelerini beklemeden Setcard hizmetlerinden faydalanabilmeleri sağlanmıştır." diye konuştu.

"Toplam istihdamda yüzde 25 artış olacağını öngörüyoruz"



Sekman, Setcard'ın, yaptığı teknoloji yatırımları ile yeni iş imkanları sağladığına dikkat çekerek, "Setcard ve Setcard’ın grup firmalarında yaklaşık yüzde 25 ek istihdam imkanı oluşmaktadır. Bu kapsamda yazılım, teknik destek, saha ekibi ve müşteri hizmetlerinde yeni personel alımları ile toplam istihdamda yüzde 25 artış olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.



Yemek kartı uygulamasının dışında da farklı alanlara yönelik hizmet verdiklerini ifade eden Sekman, şunları kaydetti:

"Setcard mobil uygulaması ile müşteriler harcalamalarını takip edebiliyorlar. Kartları yanında olmasa dahi tüm üye işyerlerinden mobil ödeme ile alışveriş yapabiliyorlar. Kartlarına yönelik son 200 işlemi anında görebiliyorlar. Harcadıkça kazandıkları Setparalar ile hizmet alabilecekleri lokasyonları anında keşfedebiliyorlar. Bu hizmetlerin dışında Setcard konaklama, Setcard akaryakıt, sosyal yardım kartları , tedarik kart gibi ürünlerimiz ile müşterilerimize farklı alanlarda da destek vererek operasyonel yüklerini hafifletiyoruz."

2018 yılında yemek kartı sektörüyle ilgili ilk defa kanuni bir düzenleme yapıldığını anımsatan Sekman, "Temel amacı restoranlardaki komisyonların düşürülmesi olan bu yönetmelik ile müşteriye verilen iskontolar da yasaklandı. Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda , bu yönetmeliğin kanunlaşması ve uygulamanın kesin hatlarla netleşmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Mevcut işleyiş bunu zorunlu kılıyor. Sistemin içerisinde yer alan 40 bin esnafımız ve sektör temsilcileri olarak Ticaret Bakanlığımızdan bu konunun ivedilikle netliğe kavuşmasını beklemekteyiz." diye konuştu.

(AA)