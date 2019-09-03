Sert esen 'sam yeli' çam balı hasadını geciktirdi

Türkiye'nin çam balı üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Muğla'da bu yılki ilk hasat döneminde alınan çam balı üreticileri mutlu etmedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de, Türkiye çam balı üretiminin de yaklaşık yüzde 80'inin Muğla'da gerçekleştirildiğini söyledi.

İl genelinde yaklaşık 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını, bunların dışında 3 bin ailenin de Muğla'da konakladığını anlatan Şahin, Türkiye kovan sayısının yüzde 19'unun da Muğla'da bulunduğunu kaydetti.

Şahin, Türkiye'de 8 milyon arı kovanı bulunduğunu, arıcıların da yüzde 85'inin gezginci arıcılık yaptığını ifade etti.

Çam balı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir'de yılda en az 3 defa bal hasadı yapıldığını vurgulayan Şahin, "Bu yıl ağustos ayında bal üretimi yapamadık. Sebebi ise Marchelina (Basra böceği) iklimsel nedenlerle ağustos ayında gelişmedi. Yılda 45-50 bin ton civarında ürettiğimiz çam balının 10-15 bin tonunu kaçırmış durumdayız." dedi.

Ağustos ayının sonunda esen sam yelinin, böceğin faaliyetini durdurduğunu belirten Şahin, "Basra böceği iklimsel nedenlerle zafiyete uğradı. Basra böceği yine var ancak iklimsel olumsuzluklar bu yıl çok etkili. Bu olumsuzlukların başında özellikle sabahları çiğ dediğimiz oransal nemin çok düşük olması. Poyrazın çok etkili olması ve nemi kurutması. Bunlar iklimsel nedenler." şeklinde konuştu.

Eylül ayı sonunda çam balında ikinci hasadı yapmaları gerektiğini belirten Şahin, bu dönemde iyi bir hasat geçirmeyi beklediklerini kaydetti.

(AA)