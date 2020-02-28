28 Şubat 2020 Cuma 09:06:49 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 09:54:31
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar - Euro kaç TL? 28 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İstanbul serbest piyasada dolar 6,2340 liradan, avro 6,8590 liradan güne başladı.
İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar, 28 Şubat 2020 sabahında spot piyasada 6,2147 lira alış fiyatı, 6,2168 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,8338 lira alış fiyatı, 6,8380 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
(AA)