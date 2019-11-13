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13 Kasım 2019 Çarşamba 20:43:27 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 20:45:10

Senegal'de düzenlenen ev eşyası ve kozmetik fuarında Türk firmalar boy gösterdi

Türk ürünlerine talebin giderek arttığı Batı Afrika ülkesi Senegal'de, Türk şirketlerinin de katıldığı Batı Afrika'ya yönelik ev eşyası ve kozmetik fuarı düzenlendi.

Türk şirketi Hage Fuarcılık tarafından başkent Dakar'daki Uluslararası Fuar Merkezi'nde (CICES) düzenlenen fuara, Türk firmaların yanı sıra Fas ve Senegal'den çok sayıda şirket katıldı.

Fuarda, Türk firmalarınca üretilen kozmetik, medikal, kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra ev eşyası ve züccaciye ürünleri sergilendi.

"KALİTEMİZİ KANITLAMIŞ DURUMDAYIZ"

Fuara katılan firmalardan Arslankaya Kimya Dış Ticaret Müdürü Mustafa Demirsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabun, sabun hammaddesi ve gliserin ürettiklerini, 25'ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

Demirsoy, "Fuar sakin geçse de gelen müşterilerin kalitelerini beğendik. Biz de kalitemizi kanıtlamış durumdayız." dedi.

Türkiye'de üretim yapan YeniPharma firmasının temsilcisi Mustafa Ahmet Mirza da 5 yıllık bir şirket olduklarını, şurup, kapsül şeklinde gıda takviyeleri, krem ve şampuan gibi kozmetik ürünleri ürettiklerini ve 17 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Senegal'in, kıtadaki üçüncü ihracat ülkeleri olduğunu dile getiren Mirza, "Firma olarak farklı ülkelerin zihniyetine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Türk ürünleri kaliteli ve uygun fiyatlı olmasıyla büyük talep görüyor. Senegalliler, Türkleri millet olarak da yakın görüyor. Bu da ürünlere talebi artırıyor." diye konuştu.

Senegal basınının da yoğun ilgi gösterdiği fuar, 4 gün sürecek.

AA

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