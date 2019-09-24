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24 Eylül 2019 Salı 16:03:40 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 16:06:48

Şeker fabrikası pancar alımına hazır

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. 2019 yılında 35 milyon TL harcayarak pancar alım kampanyası için çalışmalarını tamamlayarak, 2018 yılında 235 TL olan pancarın tonunu bu yıl içerisinde 300 TL’den alacağını bildirdi.

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş., fabrikadaki çalışmaları tamamlayarak pancar alım kampanyasına hazır hale geldi. Bin 516 pancar üreticisinin 38 bin dekar alanda ekimini gerçekleştirdiği yaklaşık 230 bin ton şeker pancarının Muş ekonomisine yaklaşık 300 milyon TL girdi sağlaması bekleniyor. 2 Ekim Çarşamba günü pancar alımı ile 2019 kampanyasına başlayacaklarını belirten Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Hakim Gündoğdu, bu yıl ilkbaharda yaşanan hava şartlarından dolayı rekoltede ufak çaplı düşüş beklediklerini, ancak vejetasyon süresini geçen yıllara göre yaklaşık 25 gün uzatarak bu sorunu ortadan kaldırdıklarına işaret etti. Bu yıl şeker varlığının geçen yıllara göre daha verimli olduğunu hatırlatan Gündoğdu, “Bin 516 çiftçi 38 bin dekar alanda pancar ekimi yapılmıştır. Fireli olarak çiftçimizden 230 bin ton pancar satın alacağız. Burada 200 bin ton pancar işleyerek yaklaşık 29 bin ton şeker üreteceğiz” dedi.

Fabrikaya 35 milyon TL’lik bir yatırımla başta rafineri bölümü olmak üzere birçok tesiste ciddi manada yenileme ve değişiklikler yaptıklarını aktaran Genel Müdür Gündoğdu, “Fabrikanın içerisinde yaptığımız yenileme ve değişim çalışmalarında 35 milyon TL harcama yaptık. Revizyonumuz çok güzel geçti. Şu anda fabrikamız pancar alım kampanyasına ve üretime hazır. Kampanyamız yaklaşık 35 gün sürecek. Amacımız kışa kalmamak, çiftçimizin pancarını kar altında bırakmamak, çiftçimizin ürettiği tüm pancarı sağlıklı bir şekilde satın almaktır” diye konuştu.

2018 yılında 235 lira olan pancar alım fiyatının bu yıl 300 liraya yükseldiğini ifade eden Gündoğdu, “Bu kapsamda çiftçinin yüzü gülmektedir ve bu iyi bir rakam. Çiftçimiz pancar üretiminde kar sağlayacaktır. Bu kampanyamızda 80 bin ton küspe, 10 bin ton melas üretimi yapacağız. Fabrikamızda kampanya döneminde 400 kişi çalışacak. Kampanya sonrası bu sayı 200 kişiye düşecek. Bu amaçla fabrikamız her yıl Muş’a yaklaşık 300 milyon TL katma değer sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

İHA

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