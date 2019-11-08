Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz

  • Bist 100
    103507
  • Dolar
    5,7601
  • Euro
    6,3566
  • Altın
    270,6300
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur
8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim? 8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim?
BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi 800 metre yükseldi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi 800 metre yükseldi
Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle
Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı
İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı
'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız' 'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız'
Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo
Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi? Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi?
Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı
Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı
Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Ekimde en fazla reel getiri DİBS'te oldu Ekimde en fazla reel getiri DİBS'te oldu
Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek
ABD kendisiyle savaşıyor ABD kendisiyle savaşıyor
Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz
Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda
Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak
Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor! Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor!
Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Kasım 2019 Cuma 15:06:04 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 15:07:16

Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz." dedi.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, AA muhabirine, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında milletvekilleri tarafından kendisine yöneltilen sorulara ve eleştirilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri döneminde yaşanan tartışmaların, tekrar gündeme getirildiğini hatırlatan Baş, "Ekrem İmamoğlu, 'Sayıştay raporundaki yolsuzluklar' diye bir liste yayınladı. Biz açıklamamızı o listeye istinaden yaptık. Çünkü raporda 'yolsuzluk' olarak ifade edilen konular, esasında idareye yapılan önerilerdi. Biz onların yolsuzluk olmadığını, muhasebe sistemine ilişkin birtakım öneriler olduğunu anlattık. Rapor, bizim raporumuz olduğu için, neyi söylediğimizi ifade etmek istedik. Bizim seçimlerle bir alakamız olmaz ama raporlarımızın da kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz." diye konuştu.

Kardeşinin görevine ilişkin iddialar

Baş, kardeşinin TRT'deki görev değişikliklerine ilişkin söylentilerin de gündeme getirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kardeşim olması yükselmesini sağlamadı, tam tersine bu zamana kadar terfi etmesine engel oldu. Kardeşim, geçmişte sınav kazanarak devlet gelir uzmanlığı görevini üstlendi. 2006'da Maliye'de 50 kişi olarak göreve başladılar. Zaman içinde mesai arkadaşlarının neredeyse tamamı başka yerlere geçti. Ben ısrarla kardeşimin orada kalmasını istedim. Gelir İdaresi'nde grup başkanı olabilecekken, ben, 'Senin dönemindeki herkes grup başkanı olmadan, sen olamazsın.' dedim. O da müdür oldu. Yani daha alt bir mevkide görev yaptı. Sonra ben Sayıştay Başkanlığına gelmeden onun TRT'deki görevi başladı. Benim bir şekilde Maliye'de üst düzey görevde bulunmam, onun için aslında avantaj değil, dezavantajdı."

Sayıştayın TRT'ye ilişkin raporunun sınırlı tutulduğu eleştirisine de değinen Baş, "Sadece TRT'nin raporu değil, diğer kamu işletmelerine ilişkin raporlar da hacim olarak küçüldü. Bu, raporlama sistematiğinden kaynaklanan bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Denetime ilişkin değerlendirmelere yanıt

Sayıştayın başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bazı kamu idarelerinden belge alamadığına ilişkin konuların gündeme getirildiğine dikkati çeken Baş, "Sağlık Bakanlığı, şehir hastaneleriyle ilgili belgeleri verdi. Denetim ekibi, temininde sıkıntı olan birtakım belgeler için bu raporuna yazmış. Bu, hiç belge alınamamış gibi yorumlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Varlık Fonu kapsamına alınan kamu işletmelerinde denetimlerin devam ettiğini vurgulayan Baş, kamu-özel iş birliği projelerinin denetimi için kapasite geliştirme çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

"Hangi belediyenin hangi partide olduğuna bakmayız"

Sayıştayın yürüttüğü çalışmalara ilişkin de bilgi veren Baş, zaman içinde rapor formatlarında bazı değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Baş, "Mecliste gündeme gelen tartışmalardan hareketle, raporlarımızda birtakım ilave bilgilere yer verdik, bir kısım teknik açıklama içeren bilgileri de azalttık. Dolayısıyla raporlarımız daha anlaşılabilir hale geldi." dedi.

Dış denetim genel değerlendirme raporlarında kamu idareleri açısından en çok rastlanan bulgulara yer verdiklerine işaret eden Baş, bu bulguların büyük kısmının belediyelere ilişkin olduğunu dile getirdi.

Baş, idarelerin, raporlarında sık rastlanan konularla ilgili bir kapasite çalışmasına ihtiyacı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz süreçte üniversitelerle bir çalışma yürüttük. Sık rastlanan, uyum sağlanamayan eleştiri konularıyla ilgili eğitimler yaptık. Seçimlerden dolayı geçen yıl belediyelerde bu eğitimi gerçekleştiremedik. Belediyelerde mali yönetim anlamında bir güçlendirmeye ihtiyaç var. Belediyelerde de eğitim faaliyetleri yapacağız. Biz yargı kurumu olarak hangi belediyenin hangi partide olduğuna bakmayız, raporlarımızı yazarız. Bütün raporlarımız internette yayınlanmış durumdadır."

Meclise özel raporlama

Baş, raporlarda yazılan önerilerin takip edilebilmesi için "Bulgu Kodlama Sistemi" geliştirdiklerine değinerek, sistemle, bir bulgunun ne zaman gündeme geldiğinin ve sonucunda ne olduğunun takip edilebileceğini anlattı.

Geçen yılki bulgulara ilişkin bu yılki raporlarda bir izleme tablosu konulduğunu ifade eden Baş, kamu idareleri tarafından düzenleyici işlemlere de raporlarda yer verildiğini bildirdi.

Baş, yapılan eleştirilere kamu idaresinin ne kadar uyum sağladığının anlaşılması açısından düzenleyici işlemlerin görünmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Raporlarda yer alan bulgunun konusu, şayet bir kanun değişikliğine ilişkin ise yeni dönemde biz bu tür bulguları kamu idaresinden ayrı olarak TBMM'ye de rapor edeceğiz. Kanun değiştirmek, kamu idaresinin yetkisinde değil, Meclisin görevi. Bu dönemden itibaren Meclise kanun değişikliklerine ilişkin özel raporlama yapacağız."

Suç duyuruları

Sayıştayda denetim ve mahkeme sistematiğinin birbirinden ayrı çalıştığını anlatan Baş, süreçlerin mahkemeler tarafından yürütüldüğünü söyledi. Baş, ceza kanunları açısından 2017'de 31, geçen yıl 11, bu yıl da 16 suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ