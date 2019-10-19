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19 Ekim 2019 Cumartesi 11:47:28 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:48:02

Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısına eylülde kazandırdı

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, eylül ayında yatırımcısına kazandırdı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, eylül ayında yatırımcısına kazandırdı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin 7 tanesi yatırımcısına kazandırırken, üç tanesi kaybettirdi. Analistler, jeopolitik riskler ile savunma ve havacılık sektöründe yapılan anlaşmaların ve bu sektörün şirketlerinin hisse senedi piyasasındaki performansını olumlu etkilediğini belirtti.

ABD'li şirket Raytheon Company, eylül ayında yüzde 5,9 ile yatırımcısına en fazla kazandıran savunma ve havacılık şirketi oldu. Analistler, Raytheon Company'nin ekim ayında United Technologies şirketiyle birleşme konusunda masaya oturacağına dair haberlerle hisse performansının yükseldiğine dikkati çekerek, şirketin havadan atılan orta menzilli silahını geliştirdiğine yönelik çıkan haberleri de anımsattı.

Raytheon Company'i yüzde yüzde 4,8'le United Technologies, yüzde 4,5'le Boeing ve İngiliz BAE Systems, yüzde 1,8'le Northrop Grumman, yüzde 1,5'le F-35 savaş uçaklarının üreticisi Locheed Martin ve yüzde 0,3'le Fransız Thales firması takip etti. Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren şirket ise yüzde 4,9'la Fransız Airbus oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı havayolu şirketlerine ve lüks ürünlere yaptırım kararı alabileceğine yönelik haberlerin Airbus hisselerini olumsuz etkilediğini belirterek, Boeing ve Airbus arasıında Dünya Ticaret Örgütü'nde devam eden hukuki sürecin de şirketin hisse senedi piyasasındaki performansını etkilediğini ifade etti.

Airbus'ı yüzde 4,5'le General Dynamics ve yüzde 3,1'le İtalyan Leonardo şirketi izledi.

Yıllık bazda en fazla Northop Grumman kazandırdı

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri yılın 9 ayında yatırımcısına kaybettirmedi. 10 savunma ve havacılık şirketinin hepsi hisse senedi piyasasında yatırımcısına kazandırdı. Analistler, özellikle ABD merkezli şirketlerin yaptığı anlaşmaların ve iş birliklerinin hisse fiyatlarının ve piyasa değerlerinin artmasının sağladığını ifade etti.

Yılın 9 ayına bakıldığında yatırımcısına en fazla yüzde 53 ile Northrop Grumman kazandırdı. Şirketin bu yılki karının ve satışlarının iyi gelmesi yıl içerisindeki hisse performansını olumlu etkiledi.

Analistler, Northrop Grumman'ın Japonya'ya Hawkeye adı verilen jetlerin teslimatı konusunda 1,4 milyar dolarlık anlaşma yaptığına ve Aerojet Rocketdyne şirketinin Northrop Grumman'a katılacağına dair haberlere dikkati çekerek, şirketin yaptığı anlaşmalar ve faaliyetlerle hisse senedi piyasasında hala yatırımcıların odak noktasında olduğunu dile getirdi.

Northrop Grumman'ın ardından Lockheed Martin yüzde 49, Airbus yüzde 42, Leonardo yüzde 40,5 United Technologies yüzde yüzde 28,2, Raytheon Company yüzde 27,9, BAE Systems yüzde 24,1, Boeing yüzde 18, General Dynamics yüzde yüzde 16,2 ve Thales yüzde 3,4 değer kazandı. 

(AA)

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