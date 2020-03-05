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05 Mart 2020 Perşembe 12:25:14 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:25:46

Savunma sanayisinde ihracata devam

Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayan savunma sanayisinin ihracat performansı da arttı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı, ocak ve şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 348 milyon 697 bin dolara yükseldi.

Savunma ve havacılık sanayisi firmaları ocak ayında 166 milyon 936 bin, şubatta 181 milyon 761 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatın il bazında dağılımına bakıldığında, Ankara 137 milyon 83 bin dolarla savunma ve havacılık ihracatında ilk sırada yer aldı. Ankara'yı, 91 milyon 289 bin dolarla İstanbul, 64 milyon 355 bin dolarla Eskişehir izledi.

Bu illeri 13 milyon 801 bin dolarla Antalya, 8 milyon 918 bin dolarla İzmir, 6 milyon 886 bin dolarla Bursa, 4 milyon 467 bin dolarla Samsun ve 2 milyon 626 bin dolarla Burdur takip etti.

ABD ilk sırada

ABD'nin yer aldığı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması tarafı ülkelere söz konusu dönemde 135 milyon 85 bin dolarlık ihracat yapıldı. Avrupa Birliği ülkelerine 84 milyon 812 bin dolar, Orta Doğu ülkelerine 62 milyon 187 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında ilk sırada 131 milyon 256 bin dolarla ABD yer aldı. Almanya 38 milyon 229 bin dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 26 milyon 90 bin dolarla ABD'yi takip eden ülkeler oldu.

Hindistan'a ocak ve şubat aylarında 23 milyon 984 bin dolar, Hollanda'ya 16 milyon 304 bin dolar, Katar'a 12 milyon 728 bin dolar ve İsviçre'ye 12 milyon 61 bin dolarlık ihracat yapıldı.

(AA)

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