Savunma Sanayii Başkanı Demir: Tank modernizasyonumuz devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlık tarafından düzenlenen 'Ar-Ge Projeleri İmza Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı´nda Ar-Ge projelerine öncelik verildiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve emniyet güçlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için 2012 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile Ar-Ge çalışmalarımızı çok daha hızlı ve dinamik bir şekilde yürütebileceğimiz yeni bir yapı oluşturduk. Bu kapsamda ilk Ar-Ge panelini 2016'da gerçekleştirdik ve bugüne kadar toplam 5 Ar-Ge panelini toplamış bulunuyoruz. Panellerde alınan kararlar neticesinde 29 projenin başlatılmasına, 16 alanda da geniş alan çağrısı (SAGA) yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

'SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Program sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Demir, Altay Tankı üretiminin 2020'de başlanacağı ile ilgili olarak, "Altay tankının motoru ihraç lisansına tabi olacağını herkes biliyor. Bu da bir süreç ve süreç devam ediyor" dedi.

Demir, Altay Tankı'na acil ihtiyaç olduğu için üretiminin özel bir fabrikaya devredildiği iddiaları ile ilgili olarak ise "Altay Tankı'na acil ihtiyaç olduğu için Arifiye'ye devredildi' diye bir şey yok. Arifiye'nin işletmesi ile ilgili bir karar alındı. Tabi ki tank modernizasyonumuz devam ediyor. M60 ve Leopar tanklarımız modernize edildi, edilmeye de devam ediyor. Meseleyi çarpıtmaya gerek yok. Bu motorun ihraç lisansına tabi olduğu biliniyor. Bu lisans bizim inisiyatifimizde değil. Türkiye'nin inisiyatifinde olmayan bir durumu kaşımanın anlamı yok. Buna rağmen biz diyoruz ki; motor geliştirme projemizi başlattık. Milli güç projemizi başlattık ama bu 3-5 günde yapılacak bir şey değil. Çeşitli alternatiflerden de çeşitli motor temin süreci devam ediyor" diye yanıt verdi.

Demir, '2020'de Altay Tankı'nın üretimine başlanacak mı?' sorusuna da "İnşallah başlanacak. Bu sürecin bir kısmı bizim kontrolümüzde değil. Bunun nedeni de tankın güç paketinin temin edildiği prototip sürecinde kaynak var ve bu kaynak ile ilgili olarak müsaade süreci uzadı" şeklinde yanıt verdi.

(DHA)