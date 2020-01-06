'Savaşın' gölgesindeki dolarda son durum

2019'un son haftası ve 2020'nin ilk 2 gününde sakin bir seyir izleyen dolar/TL cuma günü ABD-İran gerilimiyle tırmanışa geçmişti.

2 hafta boyunca 5.94-5.95 lira civarında hareket eden dolar ABD'nin düzenlediği hava saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesiyle 5.97 liranın üzerine tırmandı.

Dolar yeni güne de 5.9720'den başladı. Bugün piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak ancak ABD ve İran'ın yapacağı açıklamalar ve atacağı adımlar petrol ve dolar fiyatında dalgalanmalara yol açabilir.