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06 Eylül 2019 Cuma 15:55:51 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 15:56:57

Saudi Aramco'da yönetim değişikliği halka arzı hızlandıracak

Beyrut merkezli Business Echoes'un kurucusu Basel el Hatib, Saudi Aramco'nun yönetim kurulu başkanlığına Suudi Arabistan Ulusal Yatırım Fonu Başkanı el-Rumeyyan'ın atanmasının, şirket hisselerinin borsaya açılma sürecini hızlandıracağını bildirdi.

Beyrut merkezli Business Echoes'un kurucusu Basel el Hatib, Saudi Aramco'nun yönetim kurulu başkanlığına Enerji Bakanı Halid el-Falih'in yerine Suudi Arabistan Ulusal Yatırım Fonu Başkanı Yasir Osman el-Rumeyyan'ın atanmasının, şirket hisselerinin borsaya açılma sürecini hızlandıracağını bildirdi.

Basel el-Hatib, Saudi Aramco'nun yeni stratejileri ve körfez borsası üzerinde etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan'da Enerji Bakanlığından ayrı olarak Sanayi, Hazine ve Maden Bakanlığı da oluşturulduğuna dikkati çeken el- Hatib, "El-Rumeyyan'ın Aramco'nun başına getirilmesi, şüphesiz ki şirketin halka arz sürecini hızlandırmaya yönelik bir hareket. Böylece anonim şirkete dönüştürülmesi hedeflenen Aramco'nun borsa ve yatırımcılarla olan ilişkisi devletten bağımsız olacak." dedi.

El-Hatib, Saudi Aramco'nun yeni başkanı el-Rumeyyan'ın 2016'dan bu yana şirketin yönetim kurulu üyesi olduğunu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a da danışmanlık yaptığını anımsatarak "El-Rumeyyan, önemli bir bankacılık geçmişine sahip. Ayrıca ülke siyaseti üzerinde önemli bir etkiye sahip Ulusal Yatırım Fonu'nun Başkanlığı görevini de yürütüyor. Şirketin halka arz sürecini yönetecek olan el-Rumeyyan, Suudi Arabistan'da kamu ve özel sektördeki birçok halka arz projesinde önemli rol oynadı." ifadelerini kullandı.

 "Aramco'nun borsaya açılması 2030 vizyonunun önemli ayaklarından"

El-Halid, Riyad yönetiminin 2030 vizyonu kapsamında ülke ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltıp sektörleri çeşitlendirmeyi hedeflediğini belirterek, "Aramco'nun borsaya açılışı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın öncülüğünde başlatılan 2030 vizyonunun en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Riyad yönetimi, petrol dışındaki sektörleri geliştirerek yabancı yatırımcılar, iş adamları ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Suudi Arabistan ekonomisine bakışını değiştirmek istiyor. Bu işin başlangıcı da Aramco hisselerinin yüzde yüzde 5'inin 2020 veya 2021'de piyasalara açılacak olmasıdır." diye konuştu.

Halka arzın Körfez piyasası üzerindeki etkisi hakkında ise el-Halid, "Aramco’nun halka arzının en önemli etkilerinden biri de şeffaflığı artan Suudi borsasının yerelden küresel düzeye taşınması olacaktır. Bu durum, yabancı yatırımcıları bekleyen Körfez pazarı için de önemli bir fırsat olacak. Zira bölgede yatırım fırsatının doğduğu dönmelerde, yabancı para rahatça körfez ülkelerine akabilecek." dedi.

El-Rumeyyan petrol sonrası dönem için kilit isim

Washington merkezli Gulf State Analytics'in kurucusu Giorgio Cafiero da şirketin halka arz sürecinde Suudi Arabistan Ulusal Yatırım Fonu’nun oynayacağı rolün önemine işaret ederek, "Yıllardır Enerji Bakanlığı tarafından yönetilen Aramco şimdi bankacı ve regülatör geçmişi olan bir ismin kontrolüne verildi. Zira Enerji Bakanı Halid el-Falih, 2030 vizyonu kapsamında atılan bu adımı yavaşlatmakla itham ediliyordu. Ayrıca el-Rumeyyan’ın büyük banka ve kuruluşlarla olan ilişkisi, halka arz sürecine küresel boyutta ilginin artmasını sağlayacak." diye konuştu.

El-Rumeyyan'ın misyonunun Suudi ekonomisini dünyaya açmak olduğunu vurgulayan Cafiero, "Veliaht Prensin yakın müttefiki olan el-Rumeyyan, petrol sonrası döneme hazırlanan ülke için kilit isimlerden biri. El-Rumeyyan’ın, Suudi pazarının değerini düşüren ve yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesini engelleyen ekonomik problemleri ne derece çözeceğini önümüzdeki süreçte gözlemleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

(AA)

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