Satılık daire en çok İstanbul'da arandı 

Yapılan bir araştırmaya göre, online platformda 2019 yılının ilk yarısında en çok satılık daire araması yapılan 5 şehir, sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Samsun oldu. Verilere göre 2019 yılının ocak ayından haziran ayı sonuna kadar ev alacaklar, en çok İstanbul’da satılık daire araması yaptı.

300 bin TL’den başlıyor

Verilere göre, Türkiye’de en çok satılık daire aranan İstanbul’da, ortalama 100 metrekarelik bir dairenin fiyat aralığı ise 300 bin ile 500 bin TL arasında değişiyor. İstanbul’da şehir genelinde konut metrekare fiyatı ise 3 bin 997 TL.

Beylikdüzü popüler

En çok satılık daire talebi olan diğer şehirlerdeki ortalama 100 metrekarelik satılık dairelerin metrekare fiyatları ise Ankara’da 1.881 TL, Bursa’da 2 bin 80 TL, İzmir’de 3 bin 57 TL ve Samsun’da ise 1.625 TL değerine sahip. Konut sahibi olmak isteyenlerin İstanbul ilçeleri arasında satılık daire için tercih ettiği ilk 3 ilçe, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar olarak sıralandı.