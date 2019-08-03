Sarımsak üreticisi fiyattan memnun

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, bu yıl sarımsak rekoltesinde yaşanan düşüş nedeniyle oluşan fiyatlar üreticiyi memnun etti.

İlçede yaklaşık 25 bin dekar alanda yapılan üretim sonucu, bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin 25 bin ton civarında olması tahmin ediliyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşköprü sarımsağının coğrafi işarete sahip olduğunu, tadı ve aromasıyla diğer sarımsaklardan ayrıldığını söyledi.

Bu yıl sarımsak üretiminde rekolte düşüşü beklendiğini ifade eden Butur, şunları kaydetti:

"Kastamonu sarımsağında rekolte düşüklüğünden kaynaklı fiyatlarımız memnun edici. İnşallah fiyatlarımız böyle istikrarlı gider. Sarımsakta el emeği çok önemli. Diğer ürünler gibi makineyle çok fazla yapma şansımız yok. Onun için çiftçimizin alın teri çok fazla. Fiyatlar şu anda 5 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Geçtiğimiz yıl 15 lirayı görmüştü. Bu fiyatlar üreticimizi memnun ediyor."

Mehmet Ali Kantar ise 23 yıldır sarımsak ürettiğini belirtti. Sarımsağın zahmet gerektiren bir ürün olduğuna işaret eden Kantar, "Sarımsağın ilk başlarda gelişimi güzeldi ancak dolu nedeniyle çok zayiat oldu. Yüzde 60-70 civarında zararımız var. Bu nedenle fiyatların yüksek olmasını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Fiyatlar köylüyü memnun ediyor"



Sarımsak üreticisi Hüseyin Yüksel de bu yıl ekim alanında azalma olduğunu, dolu nedeniyle de ürünün zarar gördüğünü anlattı.

Bu nedenle fiyatların yükseldiğini aktaran Yüksel, "Şu anda küçük sarımsak 5 lira, orta sarımsak 9 ile 12 lira arasında, iri sarımsak da 15 ile 17 lira arasında satılıyor. Duble dediğimiz sarımsak, 10 ton sarımsakta 300 kilogram çıkar, onun fiyatı da 18 ile 20 lira arasında. Fiyatlar köylüyü memnun ediyor." dedi.

Alıcı ve satıcının memnun olduğunu kaydeden sarımsak satıcısı Abdurrahman Ünal, "Fiyatlar güzel. Alanlar sarımsaktan memnun kalıyorlar. 7 liradan başlıyor, 20 liraya kadar sarımsağımız var." ifadelerini kullandı.

(AA)