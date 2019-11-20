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20 Kasım 2019 Çarşamba 10:43:58 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 10:44:51

Şarık Tara kimdir, kaç yaşında? Şarık Tara ne iş yapıyor?

Şarık Tara kimdir? sorusunun yanıtı gündemin en çok araştırılan soruları arasında yerini aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı. Vatandaşlar vergi rekortmenlerinin hayatı ve meslekleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Şarık Tara açıklanan listede 4. sırada yer aldı. Peki, Şarık Tara kimdir? Şarık Tara kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor...

Şarık Tara kimdir, kaç yaşında? Şarık Tara ne iş yapıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Şarık Tara, GİB tarafından açıklanan 100 kişilik vergi rekortmenleri listesinde 4. sırada yer aldı. Haberi gören vatandaşlar Şarık Tara hayatı hakkında detayları öğrenmek istiyor. Şarık Tara kimdir? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

ŞARIK TARA KİMDİR?

Şarık Tara, 22 Nisan 1930 tarihinde Yugoslavya-Üsküp'te doğdu. Annesi Mahmure hanım, babası Fevzi beydir. Yaşar ve İlhan adında iki erkek, Vildan (Gülçelik) adında kardeşleri vardır. Şarık Tara'nın soyadı Karadağ'daki Tara Dağı ve Tara Nehri'nden gelmektedir. Annesi Erenköy Kız Lisesi'nde okumuş, dönemin şartları uygun olmadığından tıp tahsili yapmamış, ancak yüksek kültürlü bir bayandır Mahmure Hanım.

Anne tarafından I. Murat'ın öncü kuvvet komutanı ve Yıldırım Bayezid tarafından Üsküp ve Kosova bölgesini idareye tayin edilmiş olan Yiğit Bey'in torunudur. Yahya Kemal ile de torun çocukları olmaları nedeniyle aralarında akrabalık bağı vardır. Şarık Tara'nın babası Fevzi Tara, Üsküp, Beyrut ve Belgrad'da tahsil yapmış bir avukattır.
Şarık Tara'nın çocukluğu gayet rahat bir şekilde geçmiştir. İlkokula Sırp Mektebi'nde başlayan Tara, 2. Dünya savaşı yüzünden 1942 yılında İstanbul'a geldi ve orta ve lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1949'da girdiği İTÜ İnşaat Fakültesi'nden 1954 yılında mezun oldu. Okurken ailesinin maddi sıkıntıları yüzünden çalışmayı istedi. Birçok işte çalışan Şarık Tara 1955'te Haydarpaşa Soğuk Hava Deposu'nun şantiye şefi olarak çalıştı.

1957 yılında kızkardeşi Vildan Gülçelik'in kocası Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kollektif Şirketini kurdu ve müteahhitlik faaliyetlerine başladı. Enişte ve kayınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan bir isim olan ENKA Kollektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket'e, 1972'de de ENKA Holding A.Ş.'ye dönüştü. 1960'larda, ENKA ilk yatırımlarını, Pimaş Plastik ve Altaş Çelik El Aletleri fabrikalarının kuruluşu ile iki imalat sanayine yapmıştır.

ENKA 1990 yılı itibariyle, dünyadaki en iyi müteahhit şirketler arasında anılmaya başladı. ENKA şu anda Rusya'da, birçok global şirkete yerel merkez ve tesis sunan, 318.500 m2 ofis alanına ve 230.000 m2 alışveriş merkezine sahiptir ve bunların yönetimini de üstlenmiştir. Şarık Tara, 1986 yılında 56 yaşındayken işleri oğlu Sinan Tara'a devretti. Mart 1994 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara, Onursal Başkan da Şarık Tara'dır.

Kitapları :
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