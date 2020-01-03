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03 Ocak 2020 Cuma 19:35:51 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 19:36:39

SANLAB Türkiye'nin Otomobili projesi için özel bir simülatör geliştirdi

Türkiye’nin öncü simülatör üreticileri arasında yer alan SANLAB, TOGG tarafından tasarlanan Türkiye'nin Otomobili projesine katkıda bulundu.

Türkiye’nin öncü simülatör üreticileri arasında yer alan SANLAB'dan yapılan açıklamaya göre, SANLAB ekibi, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından tasarlanan Türkiye'nin Otomobili'ndeki testlerin daha etkin ve verimli olması için özel bir simülatör geliştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SANLAB Kurucusu Evren Emre, simülatör ile tasarım kararlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde verilebileceğini belirterek, "TOGG, ülkemizin en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürmek üzere adım attı. Biz de bu projeye geliştirdiğimiz simülatör ile katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tıpkı otomobil gibi bizim de tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz simülatörümüzü, ‘döngüde sürücü’ ve ‘döngüde yazılım ve donanım’ simülasyon altyapısı ile sağladık. Bu simülatör ile TOGG mühendisleri, geliştirdikleri detaylı matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek sadakatli simülatörler ve simülasyon teknolojileri üreten SANLAB Simülasyon, kurulduğu 2009 yılından itibaren birçok simülasyon projesine imza attı. Özellikle gerçek zamanlı simülasyon tablaları ve savunma sanayinde ağırlıklı kullanılan hareket ve test sistemlerini yenilikçi bir bakış açısı ile millileştiren SANLAB ayrıca, simülasyon, hareket kontrol uygulamaları yelpazesi için SMotion Hareketli Platform Sistemlerini geliştirdi.

AA

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