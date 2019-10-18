Sanayiye 9 milyarlık teşvik

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 14 bin 643 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 22 milyar 961 milyon 403 bin 956 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 16 bin 575 olarak gerçekleşti.