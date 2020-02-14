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14 Şubat 2020 Cuma 07:31:53 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 07:37:41

Sanayide güçlü toparlanma! Üretim artışı 2 yılın zirvesinde

2018 yılının ağustos ayındaki kur saldırısını, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde atılan adımlarla atlatıp, 2019'un üçüncü çeyreğinde yıllık bazda büyümeye başlayan Türkiye ekonomisinde, toparlanmanın güçlendiğine ilişkin işaretler belirginleşti. ekonomide dönüşüm için atılan adımların da meyvelerini topluyor. Sanayi üretimi yüzde 8.6 ile 2 yılın en güçlü artışını kaydetti.

2018 yılının ağustos ayındaki kur saldırısını, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde atılan adımlarla atlatıp, 2019'un üçüncü çeyreğinde yıllık bazda büyümeye başlayan Türkiye ekonomisinde, toparlanmanın güçlendiğine ilişkin işaretler belirginleşti. Büyüme kompozisyonunu daha sağlıklı hale getirirken, kontrol edilebilir düzeyde bir cari açık öngören strateji de meyvelerini vermeye başladı.

22 AYIN EN YÜKSEK ARTIŞI

Sanayi üretimi geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 1.9, yıllıkta ise yüzde 8.6 ile beklentilerin çok üstünde arttı. Sanayi üretimindeki yıllık artış Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sanayi üretimi yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 5.8 arttı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 olan büyümenin, kapasite kullanım oranındaki artış, PMI'daki güçlenme, reel kesimin güvenindeki yükseliş ve dün açıklanan sanayi üretimi ile birlikte son çeyrekte yüzde 5'i geçmesi bekleniyor.

SANAYİCİYLE YAKIN TEMAS

Büyüme kompozisyonunu, yerli üretime dayanan, katma değeri yüksek ürünleri öne çıkaran ve istihdam yaratan modele çevirmeyi hedefleyen Türkiye, bu strateji çerçevesinde çok önemli adımlar attı. "Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye için değişim başlıyor" sloganıyla sürdürdüğü iş dünyası ile buluşmalar kapsamında, sanayicilerin sorunlarının çözümü sağlandı. İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi, KOBİ Değer Kredisi ve Ekonomi Değer Kredi paketleri ile birlikte sanayiciye uygun maliyetlerle 100 milyar liranın üstünde destek sağlandı. Ticari kredi faizleri de yüzde 10.56 ile 16 Eylül 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öte yandan toplam ciro endeksi de aralıkta yüzde 21 ile 9 ayın en güçlü artışını kaydetti.

TEKNOLOJİ HAMLESİ

Yapısal dönüşüm için atılan adımlar sanayi üretimine de yansıdı. Ara malı üretimindeki artış yüzde 10.6 olurken, en büyük artış yüzde 17 ile yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Sermaye malı üretimindeki yıllık artış yüzde 12.4'e ulaşırken, hiçbir sanayi grubunda yıllık bazda üretim kaybı olmadı.

ADIMLAR MEYVELERİNİ VERİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8.6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİME ÖNCELİK VERİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu performansı kalıcı hale getirmeye ve üretim öncülüğünde büyümeye odaklanıldığını söyledi. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz" dedi.

(Sabah)

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