Sanayide çarklar hızlı dönüyor
Ekimde sanayi üretimi ,geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 artış gösterdi. En çok artış madencilik sektöründe yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 artarak 120'ye çıktı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 artış gösterdi. Bu dönemde 123.2 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl ekimde 119.8 seviyesinde bulunuyordu.
İMALAT SANAYİİ İKİNCİ
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 artarak ilk sırada yer aldı. İmalat sanayii sektörü endeksi ise yüzde 3.7 artışla ikinci sırada. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksleri de yüzde 1.2 arttı. Ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.4 artarken, imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 1.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 azaldı.
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