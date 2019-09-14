Sanayide çarklar dönüyor

Sene başından bu yana ihracat artıyor, ithalat azalıyor ve cari açık her geçen gün eriyor. Ekonomik büyüme devam ederken, bir güzel haber de sanayi sektöründen geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki aya kıyasla yüzde 4.3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4.7 artış gösterdi.