Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı alımı ne zaman? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı alımı şartları neler? sorularının yanıtı gündemin merakla araştırılan soruları arasında yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 42 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alımı yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı alımına başvurmak isteyen kimselerin merak ettiği detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ALIMI NE ZAMAN?

1) Başvurular, 02 Ocak 2020 Perşembe günü başlayıp 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecektir.

2) Başvurular Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

3) Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ALIMI ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3, hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4, iktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14, işletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24, istatistik bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P12 ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).