Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İran ile çok yönlü iş birliğimizi geliştirmemiz bölge refahına katkı sağlayacaktır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İran Bilim ve Teknolojiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari ile Bakanlıkta bir araya geldi.

İran'ın Türkiye ile kadim dostluk ilişkileri olduğunu vurgulayan Varank, bölgedeki kritik gelişmeler dikkate alındığında iki ülke arasındaki yakın istişarenin sürdürülmesinin, her zamankinden daha fazla önem taşıdığını söyledi.

Varank, Türkiye ile İran'ın eş güdüm içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Yakın diyaloğumuzu ve çok yönlü iş birliğimizi geliştirmemiz, halklarımızın menfaatine olduğu kadar, bölgelerimizin istikrar ve refahına da önemli katkılar sağlayacaktır. Karşılıklı gayretlerimizle özellikle sanayi, teknoloji ve bilim alanlarında iş birliğimizi daha da ileri noktalara taşıyabileceğimize inanıyorum."

Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için taziye



ABD ile yakın zamanda yaşanan gerginlik sırasında İran askeri makamlarınca yanlışlıkla düşürüldüğü belirtilen uçakta hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Varank, Türkiye'nin de İran halkıyla beraber üzüldüğünü, kazanın maddi ve manevi yaralarının en kısa sürede sarılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Varank, "Kazayla ilgili şeffaf bir soruşturmanın yürütülmesi, komşumuz İran'ın dünyadaki imajına da katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

İran şirketleri Türk şirketleriyle buluşacak

Sorena Sattari de İran'da son yıllarda bilime dayalı ekonominin geliştirilmesi adına önemli çalışmalar yapıldığını bildirdi.

İran'ın son birkaç yılda geliştirdiği programlarla bu alanda çok büyük şirketler kurduğunu anımsatan Sattari, şunları kaydetti:

"Bu şirketler hem ülkemizde hem de bölgesel olarak bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji nanoteknoloji ve tıp alanında büyük faaliyetlerde bulundu ve önemli sonuçlar elde etti. Üniversitelerimizdeki insan kaynağının büyüklüğü bilime dayalı ekonominin daha da gelişmesine sebep oldu."

Sattari, İstanbul'da yarın İran ve Türk şirketlerinin buluşacağı bir konferans düzenleneceğini belirterek "Yarın İstanbul'da Türk şirketlerinin misafiri olarak bir konferansa katılacağız. İran'dan yaklaşık 80 şirketin temsilcisi bu konferansta bana eşlik edecek ve Türk şirketleriyle görüşecek." ifadelerini kullandı.

Görüşme, açıklamaların ardından basına kapalı devam etti.

(AA)