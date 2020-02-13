Sanayi üretimi verileri açıklandı! Çarklar dönüyor!

Türkiye'de arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2019'da 2018'in aynı ayına göre yüzde 8,6 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi bu dönemde yüzde 9,5 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2019'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2018'in aynı ayına göre yüzde 9,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Söz konusu ayda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 artış kaydetti.

AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'nde ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin aralıkta yıllık yüzde 7,2 artmasını bekliyordu.

(AA)