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09 Ekim 2019 Çarşamba 13:03:30 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:04:24

'Sanayi kenti' ihracatta doludizgin

Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli'den ocak-eylül döneminde yüzde 9'luk artışla 11,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan Kocaeli, depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişiminde önemli lojistik avantajlar sağlıyor.

Elleçleme hacmi açısından ülkenin en büyük, Avrupa'nın da sekizinci limanı konumunda bulunan kent, Türkiye'nin bu yıl için belirlenen 182 milyar dolarlık ihracat hedefine güçlü katkı veren iller arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, kentin geçen yılın 9 ayında 10 milyar 338 milyon 378 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9'luk artışla 11 milyar 262 milyon 316 bin dolara yükseldi.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunan Kocaeli, bu dönemde 180 ülke ve bölgeye satış yaparken, ülke ihracatının yüzde 9,2'sini tek başına gerçekleştirdi.

İhracatın dinamosu otomotiv ve kimya
Kent ihracatının yüzde 75'ine denk gelen 8 milyar 499 milyon 642 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.
 
Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı 5 milyar 59 milyon 744 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
 
Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel-oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde yüzde 35'lik artışla 3 milyar 439 milyon 898 bin dolara yükseldi.
 
Demir ve demirdışı metaller sektörü 579 milyon 121 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 571 milyon 893 bin dolarla çelik, 421 milyon 840 bin dolarla elektrik-elektronik, 362 milyon 783 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi izledi.
 
Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık
Ocak-eylül döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye 1 milyar 21 milyon 694 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
 
Kentten yapılan ihracatın geçen yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 120 artış gösterdiği Hollanda 947 milyon 247 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.
 
Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya yapılan dış satım yüzde 6 artarak 893 milyon 513 bin dolara çıktı.
 

 

İspanya 825 milyon 428 bin dolarla dördüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi 734 milyon 452 bin dolarla Slovenya, 625 milyon 659 bin dolarla İtalya takip etti.
 
Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2018'in ocak-eylül dönemine göre değişim oranları şöyle:
 
Ülke 2018/9 (milyon $) 2019/9 (milyon $) Değişim (%)
Birleşik Krallık 1.241.822 1.021.694 -17,7
Hollanda 429.782 947.247 120
Almanya 841.711 893.513 6
İspanya 616.911 825.428 34
Slovenya 700.534 734.452 5
İtalya 513.223 625.659 22
Fransa 605.334 593.018 -2
Belçika 642.317 533.314 -17
Mısır 433.520 453.856 5
ABD 520.658 400.797 -23
Romanya 316.685 334.822 6
- İhracat artışında kimya sektörünün dış satımının yüzde 35 büyümesi etkili oldu
(AA)
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