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06 Mart 2020 Cuma 12:08:48 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:09:50

Salgında Çin'e alternatif oldu, ihracat koltuğunu kaptı

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin yerine farklı pazarlara yönelen ülkeler için oto koltuk kılıfı gibi ürünlerde alternatif haline gelen Türk şirketi, aralarında Fransa ve Rusya'nın da bulunduğu birçok yere ürün ihraç etmeye başladı.

Oto koltuk kılıfı başta olmak üzere çeşitli teknik kumaşların üretimini yapan Türk şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin yerine farklı ticaret partneri arayan ülkelerin tercihi oldu. Bugüne kadar 38 ülkeye ihracat yapan şirket, Fransa ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden talep aldı.

Diriliş Otomotiv Tekstil Ltd. Şti. Genel Müdürü Mehmet Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil sektöründe faaliyet yürüttüklerini ve farklı kumaşlardan üretim yaptıklarını söyledi.

Yanmaz oto koltuk kılıfı başta olmak üzere teknik kumaş üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Gültekin, "Çin'de başlayan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan Kovid-19 salgınının ardından ürünlerimize yönelik talep arttı. Bu alanda en büyük rakibimiz Çin. Çin ile rekabette sadece mesafenin kısalığını kullanabiliyorduk. Bu en önemli avantajımız. Avrupa'dan sipariş verildiğinde Çin'den 45 günde gelen ürün bizden 10 günde gidiyor. Çin'de çok yoğunluk olduğunda ve talebe yetişemediğinde bizi tercih ediyorlardı." dedi.

"Çin'den mal alamadıklarından bizimle irtibata geçtiler"

Kovid-19 salgınının ilk etapta ticaretlerini çok etkileyeceğini düşünmediklerini ifade eden Gültekin, "Salgının üzerinden bir hafta geçmeden ürünlere yönelik talep içerikli mailler ve mesajlar gelmeye başladı. Daha önce Çin ile çalışanlar bu ülkeden mal alamadıklarını söyleyerek bizimle irtibata geçtiler. Ürün verdiğimiz ülkelerden mevcut müşterilerimiz dışında yeni firmalardan da talepler geldi." diye konuştu.

Gültekin, Çin ürünlerine kıyasla Türk mallarının kaliteli olduğuna ve arada fiyat farkı bulunduğuna işaret ederek, talep gelen şirketlere ürünleri için fiyat verdiklerini ve dönüş beklediklerini bildirdi.

Kovid-19 salgını ve Brexit süreci sonrası İngiltere'den yoğun talep aldıklarını anlatan Gültekin, "Biz daha çok Afrika ve Güney Amerika'ya yönelmek istiyoruz. Oralarda da belli üretim var ama bizimki gibi değil." ifadesini kullandı.

Gültekin, Türkiye'nin "Avrupa'nın Çin'i" gibi olduğunu belirterek, Çin'e göre daha kaliteli ürün isteyen Avrupalının Türkiye'den alım yaptığını dile getirdi.

Türkiye'nin Çin'den ham madde ithal ettiğini anımsatan Gültekin, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını sonrası Türkiye'deki üreticiler tedbir almaya başladı. Ham madde bulamama konusunda tedirginlik var. Çünkü aynı ham madde Avrupa'da 2-3 katı fiyata satılıyor. Elinde malı olan piyasaya sürmüyor, en büyük sıkıntı o. Özellikle virüsten sonra maske fiyatlarının fahiş şekilde arttığını hepimiz gördük. Tekstilde üretim yaptığımız için müşterilerim maske üretmem konusunda da benimle iletişime geçti. Biz, Fransa, Avusturya, Almanya, Fas, Tunus, Cezayir ve Mısır'ın da aralarında olduğu 38 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kovid-19 ile birlikte Tacikistan, Azerbaycan, Fransa, Rusya, Kuveyt gibi ülkelerden talep geldi. Tacikistan'a ilk satışı gerçekleştirdik, Kuveyt'e mal hazırlıyoruz."

"Para kazanma değil, pazarı yakalama fırsatı"

Gültekin, Kovid-19 salgını sonrası ticarette oluşan talebin fırsat olduğuna dikkati çekerek, bu durumun iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kovid-19 salgınının para kazanmaktan ziyade pazarı yakalama fırsatı olduğunu vurgulayan Gültekin, şunları kaydetti:

"Yeni müşteriler ürünlerimizi tanıyacak ve kalitemizi görecek, bizim ürünlerimizi test edecek. Planlarımızı uzun vadede kazanım elde etmek adına yapmalıyız, kısa vadeli bakmamalıyız. Ticaretimizin ve yeni kazandığımız pazarın sürekliliğini artırmak için çalışmalıyız. Şirketimizde 80 kişi istihdam ediyoruz. Kovid-19 salgınından sonra siparişlere yetişemiyoruz. Bu nedenle istihdamda yüzde 20'lik bir artış yapmayı düşünüyoruz."

Daha önceki müşterilerinin de siparişlerini artırdığını belirten Gültekin, "Salgın öncesinde bir konteyner ürün alan bunu 2 konteynere çıkardı. Bu ortamda büyük paralar kazanmak yerine Türk malını, kalitemizi tanıtmamız ve hızlı servisimizi kanıtlamamız gerekiyor. Bu şekilde müşteri ağımızı genişletmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gültekin, bu süreçte cirolarında yüzde 15-20 artış beklediklerini de sözlerine ekledi.

(AA)

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