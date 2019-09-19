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19 Eylül 2019 Perşembe 14:25:02 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:26:03

Sakarya ekonomisine 2 milyar liralık fındık katkısı

Tarım ve sanayi şehri Sakarya'da yaklaşık 750 bin dönüm alanda yetiştirilen ve bu yıl 125-130 bin ton üretimi beklenen fındığın, kent ekonomisine 2 milyar liralık katkı sağlaması hedefleniyor.

Sakarya'da toplanan fındığın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pazarlanmasıyla kent ekonomisine yaklaşık 2 milyar liralık katkı sağlanacak.

Tarım ve sanayi şehri Sakarya'da yaklaşık 750 bin dönüm alanda yetiştirilen fındıkta, bu yıl 125-130 bin ton üretim bekleniyor. Toplanan fındıkların büyük bir bölümünün ihraç edilmesiyle kent ekonomisine 2 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, Türkiye'de fındığın ana yurdunun Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri olarak bilinmesine rağmen Sakarya'nın fındık üretiminde önemli iller arasında Ordu'dan sonra ikinci sırada yer aldığını, Ordu'dan fazla üretim yapılan yılların da yaşandığını söyledi.

Geçen yıl Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya'da da fındık üretiminin hava şartları nedeniyle az olduğunu, 75 bin ton gibi bir üretim gerçekleştiğini aktaran Sarı, bu yılki üretim hedefinin 125-130 bin ton arasında olacağının tahmin edildiğini ancak net rakamın yıl sonunda ortaya çıkacağını kaydetti.

750 bin dönüm alanda fındık üretiliyor

Sarı, Sakarya genelinde 750 bin dönüm alanda fındık yetiştirildiğine ve her geçen yıl üretim alanlarının arttığına değinerek, fındığın kıymetli, değerli ve katma değerli bir ürün olduğunu belirtti.

Yaklaşık 20 yıl önce fındık ağaçlarının sökümüne destek verildiğini ve bu yanlıştan dönüldüğünü anımsatan Sarı, "Özellikle son yıllarda devlet de bu sökümlere desteği kesti, ovalara bile fındık ekiliyor. Belki ilerleyen yıllarda Türkiye'de fındık üretiminde Sakarya birinci sıraya gelebilir." diye konuştu.

Sarı, geçen yıl üretimi yapılan fındığın ekonomiye yaklaşık 1 milyar liralık katkı sağladığını ifade ederek, "Bu yılki üretimden Sakarya ekonomisine yaklaşık 2 milyar liralık bir katkıda bulunulacak." dedi. 

(AA)

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